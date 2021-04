Llega la tercera temporada de la serie de comedia ‘Se rentan cuartos’

La sitcom más divertida de México estrena su tercera temporada este 14 de abril en Comedy Central y un día después en Paramount+. En esta ocasión no sólo están de regreso los personajes que ya conocemos, como Itatí Cantoral, Armando Hernández, María Chacón, Paco Rueda, Yare Santana, Irving Peña y Carlos Espejel, sino que además se unen al elenco principal Regina Orozco, quien interpreta a Mamanacha, y Alejandra Ley como Megan, la novia de Mamanacha.

Respecto a la preferencia sexual de estos dos nuevos personajes se comentó en conferencia de prensa que “no es algo nuevo para Comedy Central, por muchos años hemos abrazado la diversidad en pantalla y detrás de la pantalla. Yo creo que lo principal en la pareja de Regina y Ale es traer más conflictos a la trama”.

Y se explicó que el conflicto que ellas agregan a la serie no es debido a que sean lesbianas, sino que su preferencia es una característica más que no protagoniza sus problemas.

“Lo padre que estamos logrando es darle foco y representación a las mujeres lesbianas. Comedy Central lo trata como lo que es. Una característica de Mamanacha es ser lesbiana, pero la trama no gira en torno a esto, el personaje tiene otros conflictos y tramas», comentó Alejandra Ley.

La temporada tendrá 10 episodios y en cada uno habrá un invitado especial. Y aunque no nos han revelado la lista completa, adelantaron que podremos ver a Lolita Ayala, Carmen Salinas, y Ximena Sariñana con Luis Fernando Peña, para un reencuentro del cast de ‘Amarte duele’ al lado de Armando Hernández.

‘Se rentan cuartos’ es una sitcom que logra distinguirse gracias a la capacidad de improvisación de sus actores, pues cada episodio se graba en vivo, con público y sin cortes, como si se tratara de una obra de teatro.

“Hay mucho de improvisación cuando sale algo distinto de un actor y el otro tiene que reaccionar, es como teatro, hay que reaccionar y seguir el show, por eso hay una concentración mucho más grande porque por lo mismo de que se está grabando en vivo, se necesita mucha concentración de los actores, el staff y todo el equipo para que se logre con éxito”, explica Tiago Worcman, jefe de marca de Comedy Central, en conferencia de prensa.

Asimismo, el cast nos contó sobre su experiencia grabando esta nueva temporada, en donde además de someterse a varias pruebas de Covid-19 para evitar contagios e implementar todas las normas necesarias, se divirtieron bastante y aprendieron de cada uno de ellos.

“No es sólo por hablar bien de mis compañeros en conferencia, sino que realmente aprendí bastante de Armandito”, confesó Itatí y elogió la capacidad de improvisación de sus compañeros.

Respecto a lo políticamente correcto y la cultura de cancelación que últimamente predomina en redes sociales, Regina explicó que se puede hablar de cualquier cosa en la comedia siempre y cuando tengas las herramientas para hacer una crítica.

“Creo que puedes hablar de cualquier tema haciendo un buen remate, cuando al final le das la vuelta y haces una crítica. No reírse de alguien, sino reírse con alguien. Tener las herramientas para empoderar y hacer un contrapunto”.

Esta tercera temporada llega acompañada de 2 spin offs semanales que se estrenarán en plataformas digitales de Comedy Central: ‘El diario de Shantalle’, que es un blog de noticias y chismes grabado por Shantalle (María Chacón) desde la estética en donde trabaja, y ‘Siempre Pobres, Nunca Inpobres’, una serie de tutoriales en donde los personajes nos enseñarán a llevar una vida fabulosa a costo cero.

Si lo que quieres es pasar un buen rato y olvidarte del estrés, sin duda los personajes de ‘Se rentan cuartos’ lograrán sacarte más de una carcajada con esta nueva temporada.

“Yo perdí a mi mamá el año pasado y te das cuenta que lo único que tienes es hoy. La vida es tan frágil, no te la puedes tomar tan en serio porque la vida no es seria contigo. Aprendí con mi carrera a reírme de mí misma con mis errores, fallas y todo. Agradezco a todos los que me hacen reír y me gusta hacer reír a los demás”, concluyó Itatí Cantoral.

¿De qué va ‘Se rentan cuartos’?

Cuenta la historia de una familia adinerada encabezada por Graciela que queda en bancarrota y deben mudarse a la única propiedad que pudieron salvar, una casa grande y vieja en un barrio popular de la CDMX. Al llegar a la casa se dan cuenta que no está vacía, es habitada por el medio hermano de Graciela. Ambos deben compartir la casa y deciden rentar los otros cuartos para generar ingresos. A partir de ahí surge una serie de eventos llenos de humor en donde se involucran personajes tanto únicos como entrañables que hacen que la trama siga avanzando.