Los mejores memes del regreso de Bruno Mars ¡Chécalos aquí!

El cantante hawaiano Bruno Mars anunció su regreso con un nuevo álbum que sacará acompañado de Anderson Paak, con quien llevará a cabo un proyecto titulado «Silk Sonic«.

Fue a través de su cuenta de Twitter y luego en Instagram que Mars confirmó que será el próximo 5 marzo cuando podremos escuchar su nuevo trabajo después de dos años de su última colaboración con el tema «Please Me» junto a Cardi B y casi cinco años del lanzamiento de su último álbum «24 K Magic».

«Nos encerramos e hicimos un álbum. Se llama Silk Sonic. La primera canción sale el próximo viernes 5 de marzo», escribió junto con un póster del concierto de los dos que también dice: «Con el presentador invitado especial Bootsy Collins».

Ambos han hecho en conjunto esta producción del álbum completo, en donde tendrán también como invitado especial a uno de los estelares del funk, Bootsy Collins, en donde será un trabajo muy interesante y que específicamente representa el primer sencillo de Bruno Mars en el 2021.

Paak también escribió en sus redes sociales:«¡Hicimos un álbum! ¡Obtengan la primera canción el próximo viernes!».

WE MADE AN ALBUM!! YALL GET THE FIRST SONG NEXT FRIDAY 3/5!! ROCKET EMOJIS AND ALL THAT!!! @BrunoMars @Bootsy_Collins pic.twitter.com/pLCunbYdGH

— Anderson .Blacked (@AndersonPaak) February 26, 2021