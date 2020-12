Los superhéroes de DC Comics llegarán hasta tu arbolito de Navidad

A unas horas de que Papá Noel llegue cargado de regalos seguramente estás planeando qué pedirle en tu cartita. Y es que la variedad de juguetes es inmensa. Sin embargo, existe una línea que cautivará a chicos y grandes, pero sobre todo a los pequeños en etapa preescolar: Little People de Fisher-Price.

Se trata de la marca para preescolares que ayuda a desarrollar su inteligencia emocional, habilidades sociales y promueve el aprendizaje de valores a través del juego. Mediante frases y canciones, los niños aprenderán sobre empatía, el cuidado por los demás, el trabajo en equipo, y ahora podrán hacerlo de la mano de sus personajes y superhéroes favoritos.

DC Super Friends de Little People permitirá que los pequeños héroes creen sus propias misiones, imaginen historias llenas de aventura y acción, así como descubrir nuevas y divertidas formas de aprender e interactuar con el mundo que los rodea. De la mano de Batman, Wonder Woman, Joker, Superman y Robín, los pequeños crearán aventuras únicas. Y es que no es por nada, pero los personajes están increíbles y muy tiernos. Tienes que verlos.

Otro de los sets es el famoso Batimóvil de Batman, que además se convierte en una guarida secreta en la que esperará a Joker para ser derrotado. Míralo, te encantará.

Como verás, DC Super Friends de Little People es el regalo perfecto para los pequeños de la casa, por lo que no debes dejar de pedirlos a Santa Claus en tu cartita. Si te portaste bien este año, seguramente llegarán hasta tu árbol de Navidad.

¿Verdad que están increíbles?

*** TRIVIA ESTILODF / FISHER-PRICE ***

Y como queremos que pases una Navidad inolvidable, EstiloDF te regala uno de los kits que DC Super Friends de Little People nos mandó para ti. ¡No te quedes sin el tuyo!

Para participar, mándanos un correo a [email protected] mencionando cinco de los personajes de DC Comics, así como una fotografía de tu cartita para Santa Claus en la que pidas los juguetes de la línea Little People de Fisher-Price. ¡Así ya participas, mucha suerte y felices fiestas!