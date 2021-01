«Madre Sólo Hay Dos» está inspirada en Ximena Sariñana

«Madre Sólo Hay Dos» ha logrado posicionarse como la serie #1 en México en el top 10 de Netflix. Si aún no la has visto, la temática trata de dos mamás a las que les cambian a sus hijas en el hospital, y al darse cuenta de dicho error ellas tratan de hacer el intercambio, pero es algo muy difícil debido al gran cariño que le tienen a las bebés que no son suyas.

Carolina Rivera, creadora de esta exitosa producción, reveló a Sensacine que se inspiró muchísimo en su hija, Ximena Sariñana, justo en el momento en que ésta se convirtió en mamá, pues cuenta que a la cantante le cambió su forma de ver el mundo. “La génesis de la historia tiene mucho que ver con Ximena. Esta historia se me ocurrió cuando recién acababa de tener a su niña y yo la estaba ayudando. A raíz de estas conversaciones mamá e hija, en donde ella me platicaba cómo veía el mundo siendo madre y yo le decía cómo lo veía yo, nació la idea. Era muy importante que ella estuviera involucrada porque es muy talentosa y sabe hacer su trabajo muy bien”.

Además, Rivera contó que esta serie tiene mucho que ver con sus experiencias y el reto tan grande que es traer un niño al mundo, cuidarlo y amarlo para siempre. «Esta producción tiene que ver mucho con quién soy, mi vida, en qué momento estoy de ella, explorando el tema fundamental que tiene que ver con lo que significa ser mujer en todos los ámbitos… Por supuesto la serie tiene que ver con toda esta reflexión de lo que implica ser madre, pero al mismo tiempo lo que significa ser esposa, hermana, hija. Todas las acepciones de ser mujer».

Y aunque aún no se revela si habrá una segunda temporada, estamos seguros que sí gracias al gran éxito que ha tenido.