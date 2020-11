Marina de Tavira regresa al escenario con ‘El paraíso de la invención’

Bajo la dirección de Lorena Maza y la dramaturga Isabela Coppel, ‘El paraíso de la invención’ llega en medio de una pandemia para hacer una profunda reflexión sobre la familia, pero también para demostrar que el arte, al igual que la vida, siempre encuentra sus caminos para abrirse paso.

En un enredo de batallas personales, fracasos, duelo y amor, este relato revela las batallas que los protagonistas deben de librar desde niños hasta la actualidad en medio de una sociedad que construye a conveniencia lo que es una familia y lo que es políticamente correcto.

Marina de Tavira junto a Alfonso Herrera, se vuelven a subir a las tablas para entregarse al teatro y construir un drama con toques de comedia a base de humor negro, frente a unas butacas vacías pero un público lleno que se sujeta del arte para no caer en el abismo gracias a los recursos más básicos del cine: la cámara y el micrófono.

“Fue un reto, porque al momento que me subí al escenario para ensayar me empecé a mover de forma súper teatral por segunda naturaleza que ya tengo adentro. A dirigir todo hacia el espectador y cosas que hace un actor de teatro que sabe que su energía siempre tiene que estar dirigida a las butacas, y de pronto tuve que caer en la cuenta de que no hay nadie en las butacas, aquí el ojo es la cámara, pero esto es contradictorio al teatro mismo… entonces fue como irnos adecuando y buscar la mejor manera de transmitir las escenas y la situación dramática.”

Nos cuenta Marina en entrevista. En donde también nos platicó sobre lo complejo que fue poder llegar al resultado final para que el público pueda disfrutarlo desde casa.

“Nos hicimos muchas preguntas, y Lorena nos incluyó mucho en las decisiones. No lo hicimos en vivo porque nos daba miedo estar al servicio del internet de las casas de las personas, que hubiera algún problema por el que no pudiéramos entregar el trabajo que habíamos estado haciendo como sentíamos que se debía entregar.”

El camino para llegar al estreno

El equipo decidió sacrificar la simultaneidad del espectador con lo que pasa en el escenario, para poder cuidar las escenas.

“Fue homenajear el teatro en su totalidad. Por eso de pronto ves las butacas. La escena del cuarto de la niña sucede en la bodega del cuarto de escenografía del teatro Milán. Sacrificamos unas cosas y ganamos otras. Fuimos viendo qué sí qué no, qué tenemos del teatro, qué tomamos un poco de la tele o del cine, y siempre sabiendo que no es ninguna de las tres.”

Para llegar a esta obra, que se estrena este fin de semana con una función el viernes 27 de noviembre a las 20:30hrs, otra el sábado 28 a las 20:00hrs y una más el domingo a las 18:00hrs, se tuvieron ensayos a través de zoom por un mes para después pasar a los ensayos presenciales tres semanas antes de la grabación siempre con cubrebocas y siguiendo rigurosos protocolos a causa de la pandemia.

“Fue algo muy fuerte pero nos adaptamos a las circunstancias. Además, entrar al teatro fue precioso después de no haberlo visitado por meses. Fue un salvavidas en un momento de mucha desolación como actriz de teatro.”

Sin cortes y con un toque de locura

El paraíso de la invención’ no tiene cortes cinematográficos en las escenas, cada una corre a modo de plano secuencia, algo que era muy importante para Marina por tratar de respetar esta premisa del teatro.

Marina regresa al teatro con un personaje al borde de la locura que espera la llegada del famoso esposo escritor que vuelve para descubrir que las cosas no son como esperaba. ¿Qué le dejó este personaje a Marina de Tavira?

“Me deja la reflexión de las musas, que es algo complejo. Por qué siempre se le ha dado a las mujeres ese lugar de inspiración. ¿Qué inspira, su belleza física o qué? Algo que además sabemos que tiene fecha de caducidad. Me dejó toda esa reflexión de cómo una mujer solo puede existir a través de la mirada de un hombre. Esa es la gran tragedia de este personaje. Que siempre tiene que ser observada, que si no es la musa del pintor entonces no existe.”

‘El paraíso de la invención’ estará disponible a través de Teatrix México, una nueva plataforma de streaming cuyo objetivo es llevar el teatro a tu hogar sin cobrar cargos por servicio, y a la cual te puedes suscribir (con el primer mes gratis) o comprar sólo tus boletos por separado. Para esta obra los boletos cuestan $250.