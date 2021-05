Marvel revela las primeras imágenes de ‘Eternals’ con Angelina Jolie y Salma Hayek

Este lunes Marvel nos sorprendió con un video muy emotivo en el que habla sobre la unión entre las personas, la familia y los amigos, con un recuento de lo que han sido los momentos más icónicos de unidad entre los superhéroes y entre los fanáticos también, al incluir un extracto del video en donde se puede ver la reacción del público al ver ‘Avengers: Endgame’.

“El mundo puede cambiar y evolucionar, pero la única cosa que nunca cambiará es que todos somos parte de una gran familia”, es el lema que destaca en la primera parte del video, en donde se rinde un homenaje a grandes cintas que marcaron nuestra infancia, adolescencia y adultez, dependiendo de la generación.

Todo esto como introducción a la segunda parte del video de poco más de tres minutos en el que Marvel nos da algunos adelantos de sus próximas películas para la cuarta fase del MCU, así como fechas de estreno.

Entre los tres adelantos que presenta: ‘Black Widow’ (julio), ‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’ (septiembre) y ‘Eternals’ (noviembre), todos con estreno programado para este 2021, destaca la película ‘Eternals’, de la que no habíamos tenido ningún vistazo antes de este video.

De no haber sido por el Covid-19, ‘Eternals’, dirigida por Chloé Zhao, se habría estrenado en noviembre de 2020; sin embargo, su producción se retrasó debido a la pandemia, por lo que llegará a cines y a plataformas digitales un año después.

‘Eternals’ sigue la historia de una raza de alienígenas inmortales creada por los Celestiales, que han vivido de manera incógnita en nuestro planeta, hasta ahora. Debido al caos desatado a partir de las acciones de Thanos en ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’, los inmortales deciden reunirse para proteger al mundo de sus peores enemigos, los Deviants.

La cinta, además de plantearnos una nueva perspectiva de la cuarta fase del MCU, también introduce a nuevos y variados personajes que han llamado la atención al ser protagonizado por grandes estrellas de Hollywood como Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani y Kit Harington.

Aunque es sólo por unos segundos, en el avance revelado este lunes podemos ver al fin a Salma dando vida al personaje de Ajax, la líder del grupo de los Eternals, y también vemos un poco más de Thena, interpretada por Angelina, quien porta una espada que la hace ver como un personaje bastante prometedor. Asimismo, en otra breve secuencia vemos a todo el equipo que tratará de proteger al mundo.

De acuerdo con lo que la propia directora de ‘Eternals’ reveló en una entrevista, aún no se tiene el corte final, pero todavía faltan varios meses para el estreno, por lo que haciendo cuentas van a muy buen tiempo para que quede lista. Además, este primer vistazo ha servido para revivir la emoción por la llegada de la cinta en noviembre de este año.

Otros estrenos

Otros adelantos que se pudieron ver en el video de Marvel fueron las fechas de estreno de sus próximos proyectos:

-Spider-Man, no way home – Diciembre 2021

-Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Marzo 2022

-Thor, love and thunder – Mayo 2022

-Black Panther, Wakanda forever – Julio 2022

-The Marvels – Noviembre 2022

-Ant-Man and The Wasp, Quantumania – Febrero 2023

-Guardians of the Galaxy, Vol.3 – Mayo 2023

Asimismo, hicieron mención de Fantastic Four, pero no se reveló la fecha de estreno.