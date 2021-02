Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez dedican emotivos mensajes a su hija Kailani, quien cumple 3 años

Kailani cumple hoy sus primeros 3 años de vida, y aunque sus padres Mauricio y Aislinn están separados, han demostrado tener una relación muy amena y una comunicación muy abierta para el bienestar de la familia.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, los actores expresaron la felicidad que sienten desde que la niña es parte de sus vidas.

Por su parte, la actriz compartió un estremecedor video en el que muestra a su hija Kai cantando «You are my Sunshine», de Johnny Cash, mientras toca una guitarra, a quien le dedicó unas palabras: «Hoy hace 3 años nació una personita que me cambió la vida para siempre, lo que más amo en este mundo y por quien me siento la más viva y feliz, quien me inspira a trabajar todos los días en mí, quien ha sacado mi lado más guerrero y quien me inspira a ser responsable, fuerte y feliz para poder darle el ejemplo de todo aquello que ella puede lograr. Me llena el corazón ver lo feliz que eres y no puedo estar más orgullosa de ti».

Ante esta tierna declaración de amor apareció Mauricio Ochmann comentando con tres emojis de caritas con ojos de corazones.

Casi al mismo tiempo que su ex esposa, el actor posteó dos fotos con su hija pequeña y se desvivió en halagos para ella. «Hoy esta muñequita está cumpliendo 3 años!!! Me siento profundamente afortunado y agradecido con la vida de ser tu papá!! Happy birthday Kai 🥳🎊🎁🎈🎂🎉 Te amo con toda mi alma 😍🥰❤️ #birthdaygirl #prouddad #love»

De la misma manera, Ais apareció publicando tres emojis de caritas con ojos de corazones.

Los fans de ambos actores mostraron mensajes de apoyo por llevar tal relación por el bien de su hija. «Que lindo que tengan una amistad! Para Kai eso es todo ❤️» «vuelvan 😢», «FELICIDADES Dios la bendiga, que tenga lluvia de bendiciones en su vida 😘», son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

Sólo falta ver al resto de la familia Derbez felicitar a Kai tras celebrar un año más de vida, ya que sin duda Kailani es una niña muy amada y querida por cada uno de los miembros de la familia.

¡Feliz cumpleaños, Kai!