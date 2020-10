Melissa Galindo lanza «Tu novia», con un estilo que nos pondrá a bailar 👑💜

Melissa Galindo ha colaborado con artistas como Moenia, Kalimba, Laura Pausini, Belinda y Mariana Bo, y de la misma manera fue protagonista en la obra musical “Capricho” junto a Alejandro Tommasi en el Gran Teatro Moliere en 2018.

Platicamos con ella sobre su trayectoria y su lanzamiento titulado “Vete con ellas” en colaboración con Valdo Vinoz, integrante de la agrupación urbana Desde el Caribe Mexicano, además de su sencillo «Tu novia», una canción para bailar, logrando una fusión urbano pop muy disfrutable con una letra divertida; ambas producciones bajo su actual sello discográfico, Ark Records, liderado por Kalimba.

EstiloDF: ¿De dónde nace la inspiración para escribir tus canciones?

“Vete con ellas» es una canción de amor propio, de saber reconocer lo que valemos como seres humanos en una relación y de saber decir hasta aquí cuando dos personas no están en el mismo canal, cuando uno quiere algo serio y el otro sólo quiere jugar.

«Tu novia» es lo contrario a «Vete con ellas«, ya que es una canción divertida y hasta un poco sarcástica porque habla sobre el poder que tiene la mujer de decidir con quién estar o con quién pasar la noche.

EstiloDF: ¿Cómo fue el proceso de grabación dado que nos encontramos en medio de una pandemia, a qué retos se enfrentaron?

En la cuarentena grabamos «Vete con ellas», pero la compuse hace un año en mi piano; me inspiré en mi propia vida y fue como mi terapia. Para mí, la música es mi desahogo, ya que a me cuesta mucho trabajo sacar las cosas, pero con canciones me suelto. La grabamos dos meses después de haberla compuesto, fue un video casero, pero honestamente con mucho amor.

EstiloDF: ¿Por qué decidiste irte por el camino del pop/dembow  y hacer una colaboración?

Me parece que la música es para compartirse, y en este caso Valdo Vinoz me parece súper talentoso, tiene un flow divino. Me encantaría sumar a mucha gente en mis canciones, y que me sumen otros talentos.

Lo que yo quiero es que cuando la gente vaya a mi shows baile y se la pase increíble. Que se olvide del mundo y de los problemas. Para eso empezamos a incluir este tipo de estilo en las canciones.

EstiloDF: ¿Qué proyectos tienes en puerta para 2021?

Estoy muy emocionada porque estamos ya terminando el EP, un disco de 6 canciones. ¡Por mí les compartiría música cada viernes! Viene mucha música, y en diciembre es la gira, el show ya está listo para donde nos inviten a cantar.

Sigan a @Melissagalindo en sus redes sociales y no se pierdan de sus canciones inéditas; diviértanse, dedíquenlas, ríanse y disfruten.