En burbujas: ¿El futuro de los conciertos?

Entre las diferentes alternativas que miles de actos musicales han buscado para reemplazar la experiencia original de las presentaciones en vivo, The Flaming Lips parece haber encontrado la más cercana hasta la fecha: los conciertos en burbujas de plástico. Para el nuevo visual de “Assassins of Youth”, canción proveniente de su más reciente álbum, American Head.

Después de varias pruebas el grupo The Flaming Lips logró hacer una presentación, en medio del confinamiento y con todas las medidas de seguridad, en burbujas de plástico gigantes. El mismo se realizó el pasado 22 de enero dentro del foro The Criterion de Oklahoma, la ciudad de origen de la banda.

El concepto fue encerrar hasta tres espectadores dentro una de las 100 burbujas, mismas que fueron utilizadas por cada miembro de la banda. Es por esto que cumplió con todas las reglas de seguridad en esta época de encierro debido a la pandemia.

El escenario fue adornado con un globo enorme con la leyenda «FUCK YOU COVID-19», el cual se mantuvo durante todo el set que incluyó 13 canciones clásicas de la discografía de los padres de la neopsicodelia, tales como «Yoshimi Battles The Pink Robots, Pt. 1», «She Don’t Use Jelly», «Race For The Prize» y «Do You Realize??». Además interpretaron un cover del clásico «True Love Will Find You In The End» , de Daniel Johnston.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wayne Coyne (@waynecoyne5)



En julio de 2020 los miembros de The Flaming Lips, liderada por Wayne Coyne, fue invitada al programa The Late Show with Stephen Colbert, y para realizar una presentación en vivo la banda y los asistentes estuvieron todo el show dentro de su propia burbuja, lo que dio pie a presentarse de esa forma frente a un público en vivo.

¿Será el futuro de los shows?

Esta divertida y amigable manera de presentar un show podría ser una opción viable en estos momentos en que existen restricciones como el distanciamiento social.

En el videoclip vemos pocos asistentes, de esta forma es más fácil realizar y controlar un evento con estas condiciones, pero si se desea hacer un concierto con un aforo mayor, se deben analizar otros aspectos.

Sin embargo, si se implementara esta iniciativa se limitaría la cantidad de personas que pueden asistir, por lo tanto aumentaría el costo del show. Por otra parte, otro aspecto no menos importante es el ecológico, ya que estas burbujas están hechas de plástico y al utilizarlas generaría un impacto ambiental bastante desfavorable para el planeta.

Asimismo, de ser una solución transitoria para que regresen los eventos en vivo, habría que pensar en la comodidad del espectador, la calidad del sonido y la experiencia del usuario, ya que es finalmente el que paga la entrada. Sería necesario analizar cuánto tiempo podría pasar la gente en una burbuja de manera cómoda.

En el caso de The Flaming Lips fue un recital muy corto, pero cuando se habla de un concierto de más de dos horas la situación es completamente diferente. Si alguien tiene la necesidad de ir al baño, por ejemplo, qué tan fácil y cómodo sería hacerlo desde una burbuja de plástico, o si se desea consumir bebidas o alimentos.

Definitivamente queda mucho por analizar y tomar en cuenta, pero está claro que es una experiencia novedosa y divertida.

¿Te gustaría a ir a un concierto de este tipo y pagar por verlo desde una cápsula?

A continuación les dejamos un video del concierto en donde la banda interpretó “Race for the Prize”, el track principal de “The Soft Bulletin” (1999), el noveno trabajo discográfico de The Flaming Lips.