Vans lanza su canal de transmisión online en vivo: Channel 66

Vans anuncia el lanzamiento de Channel 66, plataforma digital de transmisión en vivo que emitirá programas desde Nueva York, Chicago, Ciudad de México y los Ángeles a audiencias de todo el mundo.

Channel 66 lleva a Vans “Off the Wall & On the Air” a apoyar a los artistas y creativos, mientras que al mismo tiempo inspira a las comunidades durante una época dificil. La distancia social se ha convertido en una realidad en todo el mundo y es por eso que Vans crea Channel 66 como un lugar en donde las audiencias de todo el mundo puedan reunirse para encontrar inspiración y así reinventar las experiencias de eventos y acciones locales para sus consumidores.

En cada uno de sus programas se destaca el legado único de la subcultura de cada ciudad a través del lente de las personas que lo viven. Channel 66 ofrece una transmisión de audio y video en vivo sin interrupciones de sesiones de DJ, programas de radio, charlas, talleres y presentaciones y actuaciones organizadas por aliados, artistas y creativos de Vans involucrados en música, arte, deportes de acción y cultura urbana.

Entre los primeros invitados y DJs que aparecerán en Channel 66 se encuentran Japanese Breakfast, Channel Tres, Vic Mensa, Laura Jane Grace, Duckwrth, Rosa Pistola, Flea (bajista de los Red Hot Chili Peppers), Serena Isioma y el skater profesional del equipo de Vans Daniel Lutheran entre muchos otros.

Channel 66 se puso en marcha el 8 de febrero y continuará transmitiendo de lunes a jueves a partir de las 10:00 am hasta las 8:00pm – horario de la Ciudad de México- y los viernes de 10:00 am a 10:00pm.

Algunos de los programas de más destacados son:

“Girl Ultra Show” (CDMX)

Programa de música y moda que rinde homenaje a los shows de las divas de los 80’s de la mano de la cantante y compositora de R&B, Girl Ultra.

“Al Filo del Abismo” (CDMX)

Programa presentado por Joanna Pirod -periodista musical- y Eduardo Eliseo Martinez, mejor conocido como “Pelukaz” -importante figura local de la escena del skate- con paneles sobre deportes de acción, música, arte y cultura urbana; y conciertos en vivo.

“Sonido Ilegal” (CDMX)

Programa de Dj Sets con artistas emergentes que presentan la música de las calles, más allá del reggaetón que contará con la conducción de Rosa Pistola & Dj Sueño.

“Chingadazo de Mendoza” (CDMX)

Programa donde Alejandro Mendoza -periodista y músico- le pone un alto al bajón existencial; cada paso que das es un paso al bienestar personal.

“El Show de Now Girls Rule!” (CDMX)

Programa lidereado por Elis Paprika que funge como un escenario para profundizar y dar voz a talentos femeninos.

“Dance Show: Travestía” (CDMX)

Show para bailar, disfrutar y explorar el arte del drag local. Cada episodio contará con un host diferente, en el primer episodio tendremos a Eva Blunt como conductora.

“All Ages Show” (L.A.)

Programa que destaca la rica herencia de Los Ángeles en DIY y punk. Uno de los primeros invitados será Flea (de Red Hot Chili Peppers) y la conducción estará a cargo de Sam Velde y Atiba Jefferson.

“Poesía y Lirismo” (Chicago)

por Autores Jóvenes de Chicago (Young Chicago Authors).

Consulta los detalles en vans.mx/channel66 para mantenerte al día con las transmisiones de Channel 66 y los próximos eventos en línea.

Sigue a Channel 66 en Instagram en vanschannel66.