‘No Man’s Land’, una nueva propuesta para ver en lo que resta del año

La vida de Antoine Habert, un chico francés que busca formar una familia, da un giro radical cuando decide ir a Medio Oriente a buscar a su hermana. Pero la trama no es tan sencilla, pues su hermana presuntamente falleció hace un tiempo en un atentado suicida; sin embargo, el destino lo ha llevado a ver un video en las noticias sobre el conflicto en Siria, en donde alcanza a ver a una chica parecida a su hermana. ¿Será ella?

Dirigida por Oded Ruskin, ‘No Man’s Land’ se estrenará el próximo 22 de noviembre en Starzplay. Y a través de sus 8 capítulos nos sumergirá en la Guerra Civil de Siria bajo la perspectiva de Antoine (Félix Moati), quien mientras busca a su hermana se une a un grupo de combatientes kurdas que se han convertido en la mayor pesadilla de ISIS, y a un puñado de voluntarios internacionales que se han sumado a la lucha.

A través de esta ficción podremos ver cómo en ocasiones la realidad supera la ficción, pues en esta serie se plantea el panorama de la guerra que comenzó en 2011 en Siria, y de la que aún hoy en día podemos ver sus consecuencias.

“Creo que el terrorismo existirá por mucho tiempo y es importante darle visibilidad a la gente, especialmente a las mujeres que lucharon, siguen luchando y desafiando a ISIS. Ahora podemos ver que este problema existe en nuestras sociedades y está tratando de dividirnos. Así que es importante mostrarle al mundo que la gente está luchando contra eso”, comentó -a través de una videollamada que tuvimos previo al estreno de la serie- el actor Félix Moati, quien interpreta a Antoine.

Por su parte, la actriz Souheila Yacoub, quien da vida a una de las combatientes kurdas, platicó su experiencia trabajando en esta serie y lo mucho que la conmovió interpretar a su personaje.

“Aprendí mucho, honestamente. Hace algunos años escuché sobre el conflicto, sobre las combatientes kurdas en contra de ISIS, mujeres con armas… pero tenía una imagen de ellas que no estaba completa, y cuando leí el guión empecé a investigar, conocí a mis dos entrenadoras kurdas para estudiar el lenguaje y vi documentales, me rodeé de esta cultura kurda y descubrí el porqué están peleando. Luchas por la libertad y contra la injusticia. Yo pensaba que ellas atacaban y eras las chicas rudas con armas y todo eso, pero ahora no, ahora sé que son mujeres jóvenes que tratan de aprender cómo manejar un arma para defender y proteger a su gente, porque ISIS los ataca. Ellas no tienen miedo, no les importa si mueren porque están ayudando a su país y lo hacen por la gente que aman».

Al tratarse de una serie que se desarrolla en Francia y en varios lugares de Medio Oriente, podemos escuchar varios idiomas y ver un poco de diferentes culturas.

“Como un ser humano, siempre te enriqueces más al estar frente a otras culturas, siempre es algo bueno porque te abre el mundo. Y como actor, siempre es emocionante actuar en otro idioma que no es el tuyo. Tuve que actuar en inglés y fue muy emocionante. Tenía esta sensación de ser un actor internacional, algo gracioso», explicó Félix.

Y mientras Félix tenía que hablar en inglés, Souheila tuvo que aprender kurdo.

“Aprender un nuevo lenguaje no fue un problema para mí porque me gustan los idiomas. Lo que fue difícil fue aprender cómo hacer la guerra. Tuvimos entrenamiento físico, por ejemplo, estuvimos toda una semana, todo el día, aprendiendo a disparar».

Pero ni las diferencias del idioma o la cultura representaron el reto más grande al momento de grabar ‘No Man’s Land’. Entonces, ¿qué fue lo más difícil de esta serie?

“Lo más difícil fue la preparación física, porque teníamos que estar en muy buena condición y fue un poco difícil porque estábamos a 50º de temperatura afuera», expresó Félix.

A lo que Souheila coincidió: “Grabamos en Marruecos, en donde hace mucho calor. Estábamos sedientos y fue cansado, pero éramos conscientes de que hay gente que pasa por esto en la vida real, ¡qué difícil debe ser! Cuando terminaba de grabar yo estaba muerta, quería dejar Marruecos y regresar a mi vida parisina, dormir cómoda y estar relajada. Fueron grabaciones difíciles, pero estábamos juntos y fue poderoso».

Los personajes de Félix y Souheila son totalmente contrastantes en esta historia y aquí te adelantamos un poco del porqué.

Por un lado, tenemos a Antoine, a quien seguimos en esta historia y quien es receptor de todo lo que pasa a su alrededor. “Mi personaje es un tanto inocente sobre lo que está a punto de descubrir, él es como la audiencia, no sabe lo que va a pasar. Leí mucho acerca de las combatientes kurdas, conocí a varios franceses que fueron a la lucha como voluntarios contra ISIS, pero eso fue para mí personalmente».

En cambio, Souheila tuvo que adentrarse a fondo en el conflicto para desarrollar su papel como combatiente kurda.

“Creo que no sabemos mucho sobre las personas kurdas o su cultura. Para mí como actriz, lo único que puedo hacer es compartir esta historia en la serie, tratar de transmitir de la manera más precisa cómo es estar en sus zapatos. Hacer que la gente sepa más sobre ellos y compartir esta historia, tal vez esto pueda ayudar de alguna manera.

«Hay una escena de despedida, fue mi primera escena en kurdo. Fue difícil, pero fue muy emocional, me conmovió mucho y me hizo llorar en la vida real, porque me puse a pensar que eso pasa, es la guerra y puedes decirle adiós a una amiga y no volverla a ver».

Pese a ser una ficción, ‘No Man’s Land’ logra dar visibilidad a un problema de la vida real que, aunque veamos lejano, nos llega a afectar a todos. Con esto se convierte en una nueva propuesta y un contenido necesario para diversificar las historias con las que estamos cerrando el año.