Noah Centineo nos cuenta lo que para él fue ‘To All the Boys: Always and Forever’

Estamos a unas horas de que se estrene la tercera y última entrega de “To All The Boys” protagonizada por Lana Condor y Noah Centineo para Netflix. Una mezcla de sentimientos encontrados puede llegar a quienes hemos seguido, desde 2018, esta adaptación de los libros de Jenny Han a la pantalla.

Al igual que nosotros, el cast está emocionado de estrenar la película que da cierre a la historia de amor que surgió a partir de una carta; sin embargo, al mismo tiempo son conscientes de que esto marca el fin de sus días trabajando todos juntos.

“Creo que lo que más voy a extrañar son esos pequeños momentos que pasamos dentro y fuera del set, como esos ratos libres en los que simplemente pasábamos el rato juntos. Realmente aprecio esos momentos.”

Y es que la química entre todos los actores del cast ha sido evidente, reflejando en pantalla una excelente dinámica y complicidad. Algo que, en particular, amamos en la pareja protagónica.

¿Qué podemos esperar en esta nueva entrega?

Ya vimos la película y sólo podemos decir una cosa: prepara tus pañuelos porque vas a soltar más de una lágrima. Incluso si ya leíste los libros y sabes cómo termina todo, la interpretación de estos actores hará que en varias escenas sientas un nudo en la garganta.

Crecer es maravilloso, pero viene acompañado de cambios que no siempre habíamos planeado. Muchas veces tienes que tomar decisiones que no son fáciles para poder seguir creciendo y, en ocasiones, esas decisiones te alejan de las personas que amas.

¿Qué pasa cuando el amor y tu futuro profesional tienen caminos separados? ¿Cómo saber cuál elegir? Es el último año de preparatoria, todos se preparan para la graduación y hacen planes para la Universidad, Lara Jean y Peter Kavinsky planean un futuro juntos, pero algo que no tenían contemplado sucede y el futuro de su relación parece esfumarse.

La cinta, dirigida nuevamente por Michael Fimognari, apela a la melancolía de graduarse, dejando atrás un cúmulo de momentos inolvidables con tu familia, amigos y, claro, tu primer amor de verdad. Asimismo, se enfoca en presentar el problema de las relaciones a distancia, y nos pone a pensar, en cada secuencia, qué tanto se puede sacrificar cuando se quiere un ‘para siempre’.

Además de la trama, con la que uno fácilmente se puede identificar, ‘To All the Boys: Always and Forever’ cuenta con un soundtrack digno de mención, pues mezcla distintos géneros de manera tan precisa para cada escena, que termina con una recopilación acertada en donde puedes encontrar desde una canción de k-pop, hasta una de Oasis, pasando por un tema de The Greeting Committee escrito especialmente para la película y que, seguramente, acabará en tu playlist de favoritas.

Y hablando de K-pop, ésta será una cinta que logrará conquistar desde los primeros segundos a todos los seguidores de la ola coreana. Exponiendo la belleza de Seúl con tomas que te harán querer visitar este destino en cuanto termine la pandemia.

Además de ver cómo fue la primera vez que Lara y Peter se conocieron, cómo deciden cuál será su canción como pareja y cómo Kitty (la hermana menor de Lara) vuelve a ser crucial en su relación, en ‘To All the Boys: Always and Forever’ podrás ver otro lado de Lara y Peter, pues se exponen sus miedos más profundos y cómo deciden afrontarlos.

“Creo que lo que hace a uno valiente no es no tener miedo, sino lo que lo hace valiente es tener el coraje de perseverar a pesar de estar asustado. Saber que el miedo es algo que normalmente sólo está en tu cabeza y puedes superar cualquier cosa que te propongas.”

A lo largo de la cinta se plantean situaciones casi accidentalmente absurdas (algo que sigue con el tono de una película romántica de adolescentes) que impulsan a los personajes a madurar para llegar al punto en donde pueden salvar las cosas o arrepentirse por el resto de su vida, tanto en temas familiares como es el caso de Peter, como respecto a su futuro, lo que enfrenta Lara, o lo que ambos comenzaron por una carta: su relación.

“Es muy importante comunicar cómo te sientes respecto a alguien, no esconderlo. Cuando logres entender bien qué es lo que sientes, ve y exprésalo.”

La cinta llegará a Netflix este 12 de febrero, una trama perfecta para este mes romántico, y seguramente no podrás evitar suspirar con más de un diálogo.

Mientras esperas el estreno, te dejamos nuestra entrevista en video con Noah Centineo: