‘Nuevo Orden’ la película que le da un nuevo giro al cine mexicano

Cada vez son más los directores mexicanos que logran destacar a nivel internacional gracias a su trabajo. Bien merecido se ha hecho su lugar el talento mexicano en las esferas internacionales del séptimo arte, en donde cada vez son más los cineastas, productores y actores mexicanos que logran destacar y llevarse galardones importantes gracias a su trabajo.

Este es el caso de ‘Nuevo Orden’, la cinta escrita y dirigida por Michel Franco que ha elevado las expectativas del público luego de los halagos que recibió en el Festival de Cine de Venecia, además de llevarse el León de Plata. Aunado a esto, el tráiler que recién estrenó este mes ha dejado a todos con la boca abierta y las ansias al tope por ver cómo se desarrollará la trama que nos retrata en los dos minutos que dura el tráiler.

Como ves, ‘Nuevo Orden’ presenta una de las producciones más ambiciosas de los últimos años en nuestro país al plantear una historia de ficción social que se desarrolla en la Ciudad de México y que da pie a una conversación, no tan alejada de la realidad, que seguramente no pasará desapercibida para el espectador, sobre todo en el tiempo en el que vivimos.

A diferencia de lo que el cineasta nos tiene acostumbrados a ver en sus películas, en esta ocasión ha roto incluso sus propios esquemas llevando la tensión de la trama desde los primeros minutos en un espiral de sucesos que cada vez aportan más incertidumbre, conexión con los personajes y hasta debates internos que invitan a la reflexión para frenar un momento y percatarnos de lo que nos rodea y hacia dónde nos lleva eso.

Aunque la cinta se enfoca en una familia privilegiada que sale de su burbuja cuando la otra realidad entra a su casa, Michel Franco logra plasmar la situación general y hasta universal de los tiempos modernos. No por nada en Venecia además de conseguir el León de Plata, se llevó el Leoncino de oro, premio que otorga el jurado juvenil.

Protagonizada por Naian González Norvind, Diego Boneta, Darío Yazbek, Mónica del Carmen y Fernando Cuautle, “Nuevo Orden” no sólo es una ficción que logrará mantenerte al borde del asiento, sino que además abre la puerta a un debate en donde las líneas éticas y morales parecen desdibujarse. Una realidad que no sólo se vive en México, sino en todo el mundo incluso hace más de 6 años, cuando Michel Franco comenzó a escribir el guión de esta cinta.

“No quiero torturar a la audiencia, no me gusta eso. Pero creo que, si voy a hacer una película que refleje el resultado de esta explosión por la disparidad social, la única manera veraz de filmarla es mostrando hasta cierto grado las consecuencias reales y la violencia de una manera que el público no la disfrute” explicó el director en una entrevista durante el Festival de Cine de Venecia.

Sin duda una película que dará mucho de qué hablar cuando se estrene este 22 de octubre en Cinépolis.