Olga Hernández se divierte, experimenta y se expresa en cada pincelada

Para la artista Olga Hernández, su pasión por la pintura se resume en seis palabras: divertirse, experimentar, expresarse y dejarse ir.

Por Pepe Real

Desde pequeña, a sus muñecas les hacía casitas y muebles, los cuales se esmeraba en pintar de diferentes formas y colores. Muy lejos estaba de descubrir que realizar trazos era lo que la vida le deparaba en el futuro, actividad que ahora le brinda innumerables satisfacciones, entre ellas exponer sus obras no sólo en México, sino en Francia, España, Portugal y próximamente en Egipto.

Su gusto por la pintura inició desde el seno de una familia dedicada al arte, fue lo que comió, bebió, respiró… “Mi papá, aunque no es pintor, es una fuerte influencia, ya que es pianista de Bellas Artes; la música tiene mucha relación con mis pinturas, incluso en varias de mis obras utilizo partituras como lienzo y mientras voy pintando, sin querer voy tarareando las notas. Además, mi mamá es muy manual y creo que se lo heredé”.

Con estudios de posgrado en Mercadotecnia y Publicidad, la originaria de la Ciudad de México -hoy reside en Guadalajara- decidió dedicarse al cien por ciento a su arte, al que define como espontáneo, impulsivo e impredecible, “porque va cambiando a cada pincelazo, nunca sé cómo va a terminar porque sólo me dejo ir, es un reflejo de mi alma”.

La también escultora siempre está innovando, día con día busca experimentar con técnicas y materiales, usar objetos reciclados, hasta incorporar en una misma obra óleo, acrílico, tinta, acuarelas y collage de partituras, libros, cómics. “Sigo aprendiendo, aunque he tenido algunos estudios de arte, realmente me he topado con descubrir sola muchas cosas”.

Con un estilo naif, sus trazos son simples, ingenuos y de rasgos aniñados. “Me gusta hacer el esqueleto de la obra de un solo trazo y después añadirle color y formas, pienso que es como la vida misma: tienes una línea y tú y sólo tú eres el responsable de irle poniendo color y ser único”.

Se considera admiradora de artistas como Rembrandt, Goya, Velázquez, Picasso, Dalí, Lichtenstein, Andy Warhol, Basquiat, entre otros. De unos le fascina su técnica, mientras que de otros le encanta su imaginación y originalidad.

Para Olga Hernández, hacer lo que le apasiona es por sí sola una gran satisfacción, “pero diría que conocer otros artistas y personas que admiro, traspasar fronteras, colaborar con ONGs y expresarme a través de la pintura han sido grandes experiencias”.

¿Qué otro tipo de arte realizas aparte de la pintura y la escultura?

Me gusta hacer piezas de arte objeto, intervenir lo que encuentro, también estoy haciendo una colección de sillas con mis estampados, mascadas, ropa, patinetas.

¿Cuál es el mejor halago que te han hecho sobre tus creaciones?

El mejor halago es que algunas personas han plasmado mis trazos en su piel, se han realizado tatuajes con mis obras; el que alguien se atreva a llevar por siempre en la piel una obra mía es un gran honor.

¿De qué forma y con qué otros artistas has colaborado?

Con la diseñadora Laura Arrieta he hecho varias colecciones para sus pasarelas. Skatelibre ha usado mis obras para sus patinetas. Un grupo de artistas colaboramos interviniendo las mascarillas gigantes que se instalaron en los principales monumentos de Guadalajara para concientizar sobre la importancia del uso correcto del cubrebocas.

Se notan algunos toques egipcios en tus pinturas, ¿qué conexión tienes con esta cultura?

Amo la cultura egipcia, sus formas, colores y sus ojos. He utilizado esos ojos en varias de mis obras, aunque creo que a la pintura a la que te refieres es “Compartiendo Mundos”, que fue un encargo especial para exponerse en la Biblioteca de Alejandría en Egipto.

¿Cómo y con qué marcas has colaborado?

Soy embajadora de marca de un mezcal y de un reloj, y he colaborado con diseñadores para sacar desde ropa hasta artículos deportivos. Me han apoyado stylists para tener mis trazos en prendas que usan artistas, modelos e influencers.

Tienes dos hijos pequeños, ¿ves señales de que vayan a seguir tus pasos en el arte?

Estoy cien por ciento convencida de que Max, quien tiene 5 años, seguirá mis pasos, es súper artístico. Hace poco más de un año yo estaba haciendo unos trazos y pidió ayudarme; por darle gusto le pasé uno de mis bocetos pensando que sólo lo rayaría, y cuando lo terminó, lo llenó de color, de formas, lo hizo realmente suyo y me encantó, tanto que fue el que escogieron en Skatelibre para usarlo en sus patinetas. Los tres hemos hecho obras en conjunto para mi colección personal. Victoria, quien tiene 3 años, también es muy creativa y hábil para dibujar, aunque aún es muy chica.

También has participado con tu arte en causas sociales…

Estoy muy interesada en el arte a beneficio del mundo, así que siempre alzo la mano en campañas que apoyen diferentes causas: contra el cáncer de mama, infantil, subastas a favor del Teletón, Cruz Roja, etcétera.

¿Es difícil compaginar tu faceta de mamá con la de artista?

Mi esposo es fundamental, ya que cuento con su apoyo y compartimos responsabilidades. Integro a mis hijos en mis actividades; cuando pinto, ellos también lo hacen, me acompañan en mis procesos; hay veces que incluso tengo a la chiquita arriba de mí haciéndole caballito mientras estoy con el pincel, lo bueno es que si se me va chueco, son accidentes que se justifican en mi estilo y le dan vida a la obra. (Fotos: Cortesía Alejandro Sáenz y Alejandra Plascencia)

