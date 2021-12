¡‘One Day’ se convertirá en una serie de Netflix!

En la lista de películas románticas que tienes que ver al menos una vez en la vida existe un lugar especial para ‘One Day’, o en español ‘Siempre el mismo día’, película protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess que es la adaptación del libro que lleva el mismo nombre, escrito por David Nicholls.

Ya con el libro y una película que fueron bien recibidos por el público, era natural que a alguien se le ocurriera hacer la adaptación a serie. Y ese alguien es Netflix.

‘One Day’ cuenta la historia de Emma y Dexter desde el día en el que se conocieron, un 15 de julio. A partir de ese momento se narra cómo se va formando su amistad, cómo sus vidas coinciden y se vuelven a alejar en distintas etapas, las relaciones que crean cada uno y el cariño que crece entre los dos, a pesar de no estar juntos.

Si ya la viste seguro sabes que el final no es de cuento de hadas, pero la trama logra atraparte para demostrar que el amor no siempre es como lo pintan, pero no por eso deja de ser romántico y hermoso con sus altas, bajas y bad timing.

¿Cuándo saldrá la serie de ‘One Day’?

Aunque de momento no hay cast confirmado, ni una idea de la posible fecha de estreno, ya se anunció que esta serie sucederá, y se espera que cada episodio se centre en el 15 de julio de un año diferente a medida que los personajes principales van creciendo, tal como se narra en el libro.

Después de 10 años del estreno de la película, la historia de ‘One Day’ sigue siendo una de las más conmovedoras del género. Que por cierto nos sirve para aprender que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos, por eso es mejor compartir lo que sentimos en el momento.

¡No podemos esperar para conocer al cast de esta serie que seguramente se convertirá en una de nuestras favoritas!