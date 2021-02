Pelis y series que puedes ver este San Valentín 💕

El amor es una de las fuerzas más poderosas del mundo, y nada puede evitar que sea celebrado, ni siquiera una pandemia. Por eso, aquí te damos el plan perfecto para celebrar este 14 de febrero sin salir de tu casa: un maratón de series y películas ad hoc con la temporada. 

Prepara la sala con tapetes, cojines, una serie de luces y una aromatizante rico. Para acompa√Īar, cocina una comida rica y especial para la ocasi√≥n,¬† acompa√Īada de un buen vino. Ahora s√≠, t√≠rate en la sala con tu persona favorita o haz un screening online con tus amigas y disfruta de las historias de amor que logran retratar estas series y pel√≠culas.

-WandaVision 

Empieza la celebraci√≥n con algo de acci√≥n y diferente a lo que acostumbramos ver sobre los superh√©roes. Esta serie de Disney Plus que estren√≥ su quinto cap√≠tulo este fin de semana es perfecta para comenzar la velada. La trama los dejar√° intrigados y seguro los har√° pasar un buen rato hablando sobre teor√≠as respecto a Marvel. Si a√ļn no tienes Disney Plus, puedes suscribirte a la versi√≥n de prueba aqu√≠.¬†

-To All The Boys: Always and Forever

Una historia de amor adolescente tan melosa que es imposible no verla. √Čsta es la tercera y √ļltima entrega de la trilog√≠a, as√≠ que si a√ļn no has visto las dos pel√≠culas anteriores, te recomendamos ver las tres seguidas. Luego de fingir una relaci√≥n derivada de una carta de amor que Lara le escribi√≥ a Peter, ambos terminan perdidamente enamorados y su noviazgo se vuelve real, sin embargo, es el √ļltimo a√Īo de prepa y tendr√°n que enfrentar varios cambios en sus planes a futuro cuando ella no es aceptada en la misma universidad.¬†

-Little Birds

Basada en los relatos er√≥ticos de Ana√Įs Nin, esta serie se estrena justo el 14 de febrero por STARZPLAY. La historia se desarrolla en T√°nger, una ciudad de Marruecos, en 1955. Lucy Savage es un alma libre ansiosa por comerse el mundo y alejarse de las jaulas que la sociedad impone, pero cuando cree que su libertad comienza, termina atrapada en un matrimonio arreglado en donde su esposo tiene miedo de ir en contra de lo establecido y oculta su homosexualidad.¬†¬†

-Normal people 

Si a√ļn no has visto esta serie, es un muy buen momento para verla. Cr√©enos, no te puedes perder esta historia de amor de Amazon Prime Video, que se aleja de todos los clich√©s de las tramas con final feliz. Narra la relaci√≥n entre Marianne, la chica rica pero rara del sal√≥n, y Connell, el chico popular y atl√©tico cuya madre limpia la casa de Marianne. Ambos inician su relaci√≥n de la manera menos normal y juntos comienzan a explorar su sexualidad y deseos.¬†

-Amor al cuadrado

Una nueva adquisición de Netflix en la que un periodista mujeriego pone en perspectiva toda su vida al enamorarse de una modelo que lleva una doble vida. 

-100 días para enamorarnos

Esta serie mexicana fue todo un éxito cuando se estrenó en Netflix; si no la viste, éste es tu momento, pues esta semana se estrenó la segunda temporada y ya ocupa el segundo lugar en la lista de lo más visto. La serie cuenta la historia de Connie y su esposo, quienes deciden separarse por 100 días para comprobar si el amor realmente crece con la distancia.  

-Before Sunshine

Todo un clásico. Esta película es de 1995 y sigue teniendo el mismo efecto con las nuevas generaciones. La cinta cuenta la historia de Jesse, un joven estadounidense que está de viaje en Europa y por casualidad se encuentra a Celine, una estudiante francesa, en el tren. Después de una horas caminando juntos antes de que él deba volver a Estados Unidos, descubrirán el significado del amor. Esta es la primera de tres películas que te harán volver a creer en el amor.