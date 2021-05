Pilar Santacruz habla sobre su experiencia como Stephanie Salas en’ Luis Miguel, la serie’

Este fin de semana se estrenó el cuarto capítulo de “Luis Miguel, la serie”, un episodio que además de dejarnos con la canción de “Ayer” dando vueltas en la cabeza y un nudo en la garganta por el futuro de algunos personajes, también nos mostró mucho más de la relación de Luis Miguel con Michelle y el papel de Sophie como mamá soltera.

Sophie, quien representa a Stephanie Salas en la vida de Luis Miguel, es interpretada por la actriz Pilar Santacruz, quien nos confesó que este proyecto ha sido un parteaguas en su carrera y en el que más responsabilidad ha sentido sobre sus hombros. Platicamos con ella en exclusiva previo al estreno de este cuarto episodio y esto fue todo lo que nos contó.

¿Cómo fue para ti interpretar a Stephanie Salas?

Fue un proceso que cambió mi vida, porque fue una inspiración constante. Nunca me he parado de sorprender de la calidez, calidad humana, poder y valentía de esta mujer y de las decisiones tan asertivas que tuvo que tomar tan joven. Fue un proceso bellísimo y crucial en mi crecimiento actoral y personal.

¿Tuviste algún acercamiento con Stephanie Salas?

La verdad no, decidí mantenerme al margen. Pero tuve un gran acercamiento a su energía, a su música, a lo increíbles que son sus hijas y el ver todo lo que ha creado en su vida. El equipo con el que estuvimos en la serie es un equipo de primera, yo creo que todas las personas que estamos involucradas en la serie estamos absolutamente comprometidas con lo que estamos haciendo desde hace dos años, entonces no estuve sola, fue una cocreación constante. Mi director estuvo de la mano conmigo, mis compañeros, Maca, Diego, Valery y Tatiana. Estuvimos juntos hablando mucho del tema, además hay un guión impecable que es una guía muy clara y puntual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝓢𝓽𝓮𝓹𝓱𝓪𝓷𝓲𝓮 𝓢𝓪𝓵𝓪𝓼 (@stephaniesalasoficial)

¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje?

Su poder femenino y la valentía con la que enfrentó la vida, la valentía de elegir la estabilidad emocional de tu hija por encima de cualquier cosa que puedas sentir y además tan joven. Es una mujer muy elegante y sofisticada. Mi mamá siempre dice que la verdadera elegancia está en las emociones, y Sophie perfectamente podría llevar el estandarte de ello. Una mujer muy alegre, muy divertida y muy fuerte. Estoy profundamente conmovida por todo lo que ha dejado Sophie en mí.

Mencionas que Sophie ha dejado mucho en ti, ¿qué crees que ha cambiado en ti a partir de este proyecto?

El poner mi atención sobre este tema que parecería que estamos hablando nada más de una paternidad ausente, pero en realidad este tema es la puerta de entrada a unos niveles de profundidad con los que he tenido contacto y que me han inspirado y cuestionarme muchas cosas profundas sobre mi desarrollo personal y espiritual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Santacruz (@pilarstcruz)

Con la caracterización tienes un gran parecido con Stephanie, ¿en la vida real tienen un estilo similar?

Me halaga mucho que me digan que me parezco a Stephanie Salas, no sólo porque es una mujer bellísima, sino porque eso también habla de mi talento actoral. Creo que el parecerte o no a alguien tiene mucho que ver con entender y transitar su energía.

Tenemos un estilo similar, principalmente comparándolo con el de los 90, yo también soy más grunge. Uso mucho vintage y prendas alternativas.

En la serie eres la mamá de Michelle, quien es interpretada por Macarena Achaga. ¿Cómo fue trabajar con ella?

Maca es padrísima. Nos conocimos en la lectura de guión y fue increíble porque Maca es una mujer muy comprometida con su trabajo, entonces tuvimos este espacio en el que nos vimos antes del set varias veces y lo pudimos preparar y pudimos tener estas conversaciones de mujeres inspiradas por sus personajes. Fue padrísimo tener una compañera con quien me pudiera tomar de la mano y sugerir cosas. Fue increíble, la verdad es que es una excelente actriz y compañera.

En la serie prácticamente tú te haces cargo de Michelle porque Luis Miguel está volcado en sus asuntos y su carrera. ¿Qué opinas de esto de la paternidad ausente?

A mí me parece un tema crucial en nuestra sociedad, que no es normal y que hemos normalizado malamente. Creo que como sociedad hemos puesto la atención en lo que no es importante y esto sí es importante porque sigue siendo común, porque habla de cuestiones súper arraigadas en nuestra sociedad que tenemos que ir viendo poco a poco. Y me gustaría que no fuera poco a poco, me gustaría que fuera algo de lo que ya ni siquiera tuviéramos que hablar porque genera muchísima disrupción no sólo en los niños y en la mujer, sino también en los papás, y eso afecta a toda la sociedad. Creemos que lo que le pasa al vecino no nos afecta y es mentira. Todos estamos conectados de cierta manera, y en la medida en la que todos vayamos abriendo estas conversaciones y viendo la importancia de esto y de tomar responsabilidad y de estar presentes, ser empáticos y ser compañeros, vamos a ser todos más felices y más libres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Santacruz (@pilarstcruz)

¿Por qué crees que la serie ha tenido tanto éxito desde su primera temporada?

Creo que esta serie es de todos los mexicanos. La serie nos lleva a momentos de nuestra infancia, y no sólo a los mexicanos, digo a los mexicanos por irme al núcleo de la historia, pero todas las personas que la están viendo en el mundo, todos tenemos una canción de Luis Miguel que cuando la pones te acuerdas de esa persona, de ese momento, de ese beso, de ese viaje, de ese tío, de esa prima, y no sólo de la música, también de los personajes, que te recuerdan momentos de tu pasado. Es una serie que es de nuestra cultura popular y que es muy nuestra. No es una ficción aislada, salen referencias de nuestras vidas desde que éramos niños.

¿Tuviste alguna sorpresa durante el rodaje que ya se convirtió en anécdota?

Tatiana y yo nos conocemos desde que somos muy niñas, porque en mi casa no me dejaban ser actriz y ese fue el drama de mi infancia y adolescencia. Lo único que sí me dejaban era hacer un curso de verano de teatro, y Tatiana y yo íbamos todos los años a ese curso. Tatiana estaba una generación abajo de mí y era una niña lindísima de 9-11 años. Yo fui novia de su hermano como tres veranos. El hermano de Tatiana no quería ser actor pero entraba para verme. Ahora que es mi prima en la serie es una gran emoción.

Para Pilar, ser parte de ‘Luis Miguel, la serie’ no sólo ha sido un impulso en su carrera profesional, sino que también le ha dado la oportunidad de inspirarse como persona al conocer más de cerca la vida de Stephanie Salas.