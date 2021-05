Por amor al arte y al planeta

La labor creativa de Monse Tello tiene doble mérito: cautiva por sus formas, texturas y colores, además de que busca hacer conciencia entre los espectadores sobre el peligro de extinción de diversas especies de animales y el deterioro del planeta.

Por Pepe Real

A través de su arte, la joven artista lanza una llamada de atención sobre las distintas maneras en que los humanos nos estamos acabando el único hogar que tenemos: la Tierra. “Busco incitar a quienes ven mis obras a cuidar de la flora y la fauna que nos rodea, así como crear empatía ante varias situaciones que están dañando a nuestro planeta, como la contaminación ambiental y de los mares, la deforestación y la caza furtiva”.

Pintar y dibujar fue algo que siempre le apasionó a Monse desde muy pequeña, pero jamás pasó por su mente que se dedicaría profesionalmente a esta actividad. Sin embargo, el destino se encargó de ubicarla en el lugar idóneo para desarrollar su talento como artista visual: estudia el sexto semestre de la carrera de Artes Plásticas en el Centro de Arte Mexicano.

“Quedé fascinada con las materias prácticas y con la historia del arte. Disfrutaba ver a mis profesores pintar y dibujar, lo que me motivaba a de inmediato también querer hacerlo yo. La universidad ha sido un lugar de aprendizaje y crecimiento como persona y artista. Cada día aprendo alguna técnica nueva y me sorprendo de las diversas maneras en que puedo manifestarme a través del arte”, expresa.

Se dice admiradora de varios pintores clásicos y contemporáneos, entre ellos Claude Monet, “un artista que me transmite tranquilidad y paz, me agrada su manejo de la luz y el color. Alejandro Durán hace piezas a partir de desechos hallados en las playas como bolsas y botellas de plástico. Otros artistas que han influido en mi obra son Rothko, Olafur Eliasson, Henri Toulouse-Lautrec y David Ambarzumjan”.

La originaria de la Ciudad de México ubica su trabajo dentro del realismo y expresionismo, ya que le gusta ser fiel a lo que está retratando y resaltar sus características particulares. Sus pinturas ya han sido expuestas en varias galerías digitales y recientemente participó en una exposición colectiva sobre el 8M con 20 mujeres artistas en el Museo de la Mujer de la Ciudad de México.

La diversidad de ecosistemas es la principal materia prima que permite aflorar la inspiración de Monse. “México es un país con una riqueza de fauna y flora impresionante y que pocas veces nos detenemos a valorar. Los colores de las flores, las mariposas, las tortugas, así como las texturas de las hojas y de la piel de los animales nunca dejan de maravillarme”.

Entre las metas de la creadora de apenas 21 años está poder vivir de lo que más le apasiona y viajar por el mundo para exponer su trabajo, así como hacer una maestría en Europa y colaborar con marcas que ayuden a expandir el mensaje de conciencia ambiental y cuidado de la Tierra.

Los animales cobran gran relevancia en tus obras, ¿cómo es que te decidiste por esta temática?

Mi mamá y mi papá son biólogos, me inculcaron un especial interés y admiración por los organismos vivos y el respeto por su hábitat. Me encanta trabajar con los animales debido a su diversidad de formas, colores, texturas y tamaños. Me gusta conocer un poco más del lugar donde habita cada uno, sus características, distintas capacidades, me parece increíble cómo cada uno tiene una función e importancia en la naturaleza.

También realizas murales, platícanos de esta experiencia…

Brindarle nueva vida a un espacio tan grande me permite hacer una pincelada más libre y suelta. Además, el poder plasmar mis ideas en un gran formato y compartirlo para que más gente lo vea es una de mis más grandes satisfacciones, ya que se generan lugares visualmente más atractivos.

Plasmas tu arte incluso en piedras, ¿cómo es este proceso?

Hace poco comencé a hacer un proyecto llamado Dejando Huella, el cual consiste en intervenir piedras, siendo mi principal objetivo el brindarles un uso decorativo en lugar de convertirse en escombros y así ayudar al medio ambiente al reutilizarlas. Me encanta trabajar con ellas y apreciar sus diversas texturas.

¿Cómo has vivido la pandemia y qué enseñanzas te deja como artista y en tu vida cotidiana?

Si bien este suceso ha sacado lo mejor y lo peor de los seres humanos, me gusta enfocarme siempre en la parte positiva. Una de las cosas que rescato de esta situación es que pude valorar aún más lo que tengo: mi escuela, mi familia, mis amigos, mi tiempo y sobre todo mi salud. No ha sido nada fácil acostumbrarme a un nuevo estilo de vida. Hay días buenos donde me siento con mucha energía, y otros donde sólo quiero ver una película y no hacer nada más. Sin embargo, otra cosa que me aportó el no poder salir fue conectar más conmigo y producir muchísimas obras, entendí que no debo dejar para mañana lo que puedo hacer hoy.

¿Qué le dirías a aquella pequeña Monse que no se imaginaba que iba a dedicarse a la pintura?

Que confíe en ella, que es una persona dedicada, trabajadora y todo lo que se proponga lo puede cumplir. Que no tenga miedo a equivocarse, pues incluso de eso se aprende. Que es más fuerte de lo que cree y su trabajo vale mucho. Que no deje que sus miedos e inseguridades la limiten, que intente y se arriesgue. Que todo llega a su tiempo y que disfrute de cada etapa y proceso. De eso se trata el viaje.

Y tú, ¿qué esperas para cumplir tus sueños?