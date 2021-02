¿Qué pasará con Samantha de Sex & the City? Te contamos lo que se sabe

Desde que nos enteramos del reboot de «Sex and the City» llamado «And Just Like That» en la plataforma de HBO Max, las noticias y sorpresas no han parado. Ya sabemos que se empezará a rodar esta próxima primavera. Tendrá 10 episodios y, como ya habrás leído, no contará con el personaje de Samantha Jones, interpretado por Kim Cattrall. La razón parece ser un eterno desacuerdo entre la actriz y la protagonista de la serie, Sarah Jessica Parker, quien también hace las veces de productora ejecutiva.

Y aunque Cattrall no se ha pronunciado abiertamente acerca de la negativa, sí que ha dejado caer alguna indirecta por internet. Parker, sin embargo, ha abordado el tema con elegancia a través de Instagram: “La echaremos de menos porque la queremos”, afirmaba refiriéndose a la actriz.

Ahora ya expuestas ambas partes, sólo quedaba por saber qué pasará con Jones en el reboot. ¿Qué tendrán preparado para ella los guionistas que retoman la vida de estas tres solteras en Manhattan? Bueno, pues después de muchos rumores en internet acerca de una posible muerte o un viaje que llevaría al personaje a vivir en California, ha sido el propio director de contenidos de HBO Max el encargado de sacarnos de dudas:

“Al igual que en la vida real, la gente entra en tu vida y también se va. Las amistades se desvanecen y comienzan otras nuevas. Creo que será algo muy indicativo de las etapas reales de la vida”, declaró.

Asimismo, el jefe de la plataforma de streaming adelantaba que este reboot no se centrará en revivir constantemente aquello que vivieron las protagonistas a sus 30, sino que ahondará en la realidad que tres mujeres cincuentonas afrontan en la Gran Manzana:

“Será una historia de mujeres en sus 50 que lidian con cosas que se enfrentan a esa edad. Contaremos una historia honesta sobre ser cincuentona en Nueva York, por lo que todo deberá ser orgánico. Los amigos que tienes cuando tienes 30 es bastante probable que no sean los mismos que cuando tienes 50”.

¡No podemos esperar a ver este nuevo proyecto!