¿Qué podemos esperar en ‘Falcon y el Soldado del Invierno’?

A unos días de su estreno tuvimos oportunidad de ver el primer capítulo de «Falcon y el Soldado del Invierno», la segunda serie de Marvel en la cuarta fase del MCU. Una serie totalmente diferente a su antecesora WandaVision, pero que logra formular, desde la primera mitad de los 48 minutos que dura, varias preguntas que dan pie al desarrollo de una trama interesante y dejan en suspenso a la audiencia en espera del próximo episodio.

La serie llegará a Disney Plus el 19 de marzo a las 2:00 am y se podrá ver un nuevo episodio cada viernes. Si aún no estás suscrito a la plataforma, aquí abajo te dejamos el link para que puedas suscribirte.

Es momento de alejarnos del panorama “fantástico” creado por Wanda para enfrentarnos a la realidad del mundo de Marvel, donde todo está de cabeza después de la aparición repentina de la mitad de la humanidad que había desaparecido con el chasquido de Thanos. Un mundo en donde Iron Man ha muerto y el Capitán América se ha ido, por lo que no existe una figura de líder que guíe a los Avengers que quedaron.

Lejos de la propuesta de sitcom y la búsqueda de elementos que indirectamente nos den un indicio de lo que está pasando, “Falcon y el Soldado del Invierno” llega como un golpe de realidad en un formato tan cinematográfico que nos hace creer que estamos viendo una película que se divide en seis episodios de 40 a 60 minutos de duración.

En esta ocasión los protagonistas tendrán que adaptarse a su nueva etapa como superhéroes y trabajar en conjunto para erradicar a un líder que trae el desorden a la sociedad y pretende acabar con los superhéroes.

Desde la primera secuencia se establece el estilo de los protagonistas para hacer las cosas, una dinámica diferente a la que estábamos acostumbrados con los Avengers antes de Endgame. Con una personalidad contrastante, Sam y Bucky van por caminos separados que en algún punto de la serie los reunirán una vez más y tendrán que encontrar al menos un punto de inflexión en sus diferencias para trabajar en conjunto.

“Podemos adentrarnos en estos personajes y su mundo de una manera mucho más íntima. Si las películas fueran un bocadillo, esta serie de seis horas es la comida. Y, sin embargo, tiene todas las cosas maravillosas que vienen con el MCU: acción, comedia, ritmo de alto octanaje, caras conocidas y nuevos personajes. Es increíblemente identificable”, menciona la directora de la serie, Kari Skogland, quien por cierto también dirige algunos episodios de The Handmaid’s Tale.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Falcon and the Winter Soldier (@falconandwintersoldier)

No queremos dar spoilers, pero prepárate para ver el traje y el escudo del Capitán América de nuevo en “acción”, y para una buena dosis de nostalgia mientras nos plantean un mundo con un orden diferente al que conocíamos. Además de las escenas de acción en las que los superhéroes luchan contra el mal podrás ver cómo trata el mundo a los superhéroes cuando no traen su traje y cómo éstos enfrentan los problemas de su vida como personas en un nivel más íntimo.

Al parecer Marvel tiene en mente llegar a todos los sectores de su público por caminos diferentes, y mientras WandaVision logró agradar desde el principio a cierto grupo de seguidores, creemos que con “Falcon y el Soldado del Invierno” pasará lo mismo, pues tiene un estilo muy específico que seguramente complacerá desde el primer momento a algunos fanáticos de Marvel, pero que dejará en un veremos a otros, al menos en el primer episodio. Y claro, se espera que al igual que su antecesora, poco a poco se gane la aprobación de la mayoría conforme avanza la historia y sube de intensidad la trama de los protagonistas.