¿Sabías que estas estrellas de Hollywood tienen un doble para las escenas de mayor riesgo?

Es difícil imaginar nuestra película de acción favorita sin una riesgosa persecución en auto o escenas de combates. Las pantallas verdes han ayudado al avance de la filmación, pero muchas de esas acciones se dan gracias a los dobles.

El trabajo de un doble de riesgo no pasa desapercibido. Los actores adoran y aprecian a sus dobles, y no estamos tratando de arruinarle la magia a las películas, pero ver a estos actores y actrices junto a su doble nos genera una locura que queremos compartir.

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth se convirtió en un icono mundial luego de interpretar al musculoso rubio en Avengers, pero debemos atribuirle parte de esa fama a su inseparable doble.

Bobby Holland sufrió golpes, heridas y caídas durante el rodaje de la saga de Thor, pero al menos así logró ganarse el visto bueno del verdadero rey de Asgard.

Robert Pattinson

Robert Pattinson se hizo un nombre en el mundo del cine gracias a su impresionante interpretación de Edward Cullen en la saga de ‘Crepúsculo’, ganando y rompiendo a la vez los corazones de millones de adolescentes por sus actuaciones en la pantalla grande.

Seguramente el futuro Batman necesitará también de la ayuda de algunos dobles de riesgo para las escenas más complicadas, como lo hizo en las 5 entregas de la adaptación juvenil.

Johnny Depp

Considerando también que interpretó al capitán Jack Sparrow, todos podemos imaginar la cantidad de situaciones en las que se vio envuelto su pobre doble de riesgo, quien tuvo que simular las caídas de un pirata con algunos problemas con el alcohol.

El doble de Johnny Deep en la franquicia Piratas del Caribe casi fallece durante la filmación de la escena de un yo-yo humano. Tony Angelotti accionó de manera inusual y demandó a Walt Disney Co. Los actores de riesgo usualmente no demandan porque se cree que ello pondría en riesgo su futuro laboral.

Michael J. Fox

Pero no en todos los casos hay un único actor de riesgo que cubre a la estrella principal. Aquí, Michael J. Fox aparece junto a sus dobles Kevin Holloway, Robert Bennett y Charlie Croughwell. Fox y Croughwell han sido amigos durante años y han filmado películas juntos. Además deVolver al Futuro, él apareció en El secreto de mi éxito y Colegas a la fuerza, donde cubrió a Fox.

Margot Robbie

La doble de Margot Robbie es Ingrid Kleinig y a su vez también trabaja en dicho rol para Evangeline Lily. Kleinig suplantó a Lily en El Hobbit y Ant-Man.

Will Smith

Pese a tener su origen en el mundo de la comedia, el haber sido parte de filmes de acción como Hancock, Bad Boys, Independence Day, Men In Black, Enemy of the State, Wild Wild West, Ride Or Die, I, Robot y I’m Legend le hace saber perfectamente lo que es trabajar con dobles de riesgo.

Lynda Carter

Lynda Carter fue el icono feminista detrás de su papel de Mujer Maravilla en los 70, pero nada de ello hubiese sido posible sin Jeannie Epper. Allá por 1975, Epper sólo recibió 250 dólares al día por caer de edificios, ser embestida por vehículos y demás acciones que la Mujer Maravilla debía hacer para salvar el mundo.

Mark Ruffalo

Mark Ruffalo se ha visto involucrado en varias películas de acción a lo largo de su extensa carrera actoral. Para quienes no lo conocen, ha interpretado a The Incredible Hulk, un papel que lógicamente precisa la indispensable ayuda de un doble.

Chris Pratt

El doble de Pratt lo ha acompañado en la filmación del Guardianes de la Galaxia, Mundo Jurassico y Avengers: Guerra infinita.

Emilia Clarke

Muchos conocimos a Emilia Clarke por sus papeles en Daenerys of the House Targaryen, The First of Her Name, The Unburnt, Queen of the Andals, The Rhoynar and the First Men, Queen of Meereen, Khaleesi of the Great Grass Sea, Protector of the Realm, Lady Regent of the Seven Kingdoms, Breaker of Chains y Mother of Dragons.

La fama obtenida en Game Of Thrones le hizo ganarse el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo. Rosie Mac interpretó a Daenerys en las escenas con desnudos.

Natalie Portman

Natalie Portman ha hecho grandísimos papeles en Hollywood en las últimas dos décadas y se ha coronado como una de las mejores actrices de su generación.

Al parecer, Natalie nos engañó en la coronada ‘Black Swan’, ya que según su doble de riesgo, apenas hizo el 5% de todas las escenas donde se vio a la protagonista bailando.