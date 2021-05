¡Se estrenó el primer teaser de ‘Eternals’! Esto es todo lo que debes saber sobre la nueva cinta de Marvel

Cuando nos enteramos que la mexicana Salma Hayek sería parte del Universo Cinematográfico de Marvel con ‘Eternals’, nos cayó la noticia como una grata sorpresa, pues por primera vez en la historia una mujer mexicana se convertiría en superheroína de una de las franquicias de superhéroes más importante del mundo.

Al lado de una gran diversidad de estrellas como Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Dong-Seok Ma, Haaz Sleiman y Lauren Ridloff, Salma Hayek será protagonista de ‘Eternals’, la nueva cinta de Marvel que llegará a los cines el próximo 5 de noviembre.

Aunque la espera ha sido larga desde que anunciaron el proyecto, debido a los retrasos como consecuencia de la pandemia, valdrá la pena. ‘Eternals’ se convertirá en una de las cintas más inclusivas de Marvel, pues cuenta con un elenco conformado por personas de distintas etnias y edades, aportando un gran peso a las superheroínas.

Además, este lunes se ha estrenado el primer teaser oficial, que ha servido para elevar aún más nuestras expectativas, pues pinta para ser una de las producciones más sorprendentes del año.

Con este primer adelanto de lo que veremos en la cinta llega un vistazo de Salma en acción como superheroína. Un traje verde con dorado y un casco brillante con los mismos tonos le aportan a la veracruzana un porte y elegancia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, tanto por cómo luce estéticamente como por todo lo que representa.



«Cuando me puse el traje me encontré profundamente conmovida. Fue una experiencia muy extraña porque no me lo esperaba. Me olvidé de cómo me quedaba, o de si iba a tener algún ataque claustrofóbico. Todo lo que podía ver era: ‘¡Oh, Dios mío! Es una mujer mexicana con este traje y está pasando de verdad. Sí, podemos ser superheroínas«‘. expresó la actriz en una entrevista para Variety.

Quien tampoco se ha quedado atrás en este primer teaser de la película es Angelina Jolie. Rubia, con un traje dorado y una tiara a juego, la actriz roba miradas al instante, sobre todo cuando vemos una probadita de sus poderes en acción.

No cabe duda que la directora Chloé Zhao, la segunda mujer en ganar un premio Oscar en la categoría de Mejor Dirección por ‘Nomadland’, ha sabido darle el giro y la visión adecuada a ‘Eternals’ para esta nueva fase de Marvel. Eso sin perder la esencia del legado de los Avengers, pues desde el teaser podemos ver varios homenajes, guiños y elementos que conectan con ellos. Como el escudo antiguo que ¿acaso fue del Capitán América?

¿De qué va?

La cinta cuenta la historia de un grupo de antiguos alienígenas que han vivido ocultos en la Tierra durante miles de años, conocidos como los Eternos, quienes son inmortales y tienen superpoderes. Después de los acontecimientos sucedidos en Avengers: Endgame, los Eternos tienen que salir del anonimato para defender al mundo de su enemigo más antiguo: los Desviantes.

¡No podemos esperar para el estreno de esta nueva cinta!