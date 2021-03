Selena Gomez considera retirarse de la música

Hoy los fans de Selena Gomez han recibido una de las noticias más temidas para cualquier fandom: Selena está considerando seriamente retirarse de la música. Así lo declaró en una entrevista para la revista Vogue de Estados Unidos, en la que engalana la portada de abril.

Actualmente Selena se encuentra afinando los últimos preparativos para el lanzamiento de “Revelaciones”, su primer disco en español. A lo largo de su carrera ya hemos recibido algunos temas con su versión en inglés y en español como “A year without rain”; sin embargo, éste será el primero en español en su totalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vogue (@voguemagazine)

A propósito del lanzamiento de este disco, la actriz y cantante adelantó en la entrevista que después de que salga a la luz se sentará a pensar seriamente si quiere continuar o no con su carrera como cantante. Esta pregunta no es nueva para ella, pues después de que salió su disco “Rare” el año pasado, Selena se sintió muy frustrada por no haber recibido el reconocimiento y la respuesta que ella esperaba.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que pienso ‘¿cuál es el punto?, ¿por qué sigo haciendo esto?’”

“Revelaciones” estará disponible en las plataformas digitales a partir del 12 de marzo. Y por lo que hemos escuchado en sus sencillos “De una vez”, “Baila conmigo” y “Selfish love”, podemos adelantar que será algo único en su carrera y muy probablemente conquistará las listas de lo más escuchado.

Ojalá que este disco pueda obtener la respuesta que la artista espera, pues también confesó que para ella “Lose You To Love Me” había sido la mejor canción que había hecho hasta el momento, y se desilusionó cuando sintió que no fue suficiente.

Aunque Selena no lo expresó directamente, suponemos que con “no ser suficiente” se refería a que, pese a lograr ser el número uno en los “Billboard Hot 100”, quedó fuera de las nominaciones de los premios Grammy, un tema que en su momento causó polémica.

Por ahora tendremos que esperar para ver el éxito que consigue con “Revelaciones” y la decisión que tome respecto a dejar la música o no.

“Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música. Necesito tener cuidado”