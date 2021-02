Surgen sospechas de una posible colaboración entre Danna Paola y Selena Gomez

¿Selena Gomez y Danna Paola juntas? Una posibilidad que tiene gritando de emoción a ambas estrellas luego de que los fans empezaran a detectar algunos indicios.

Mientras que la mexicana se encuentra en los preparativos de su nueva gira y promoción de su más reciente disco, la estadounidense hace lo propio con su nuevo material en español del cual ya hemos escuchado De Una Vez y Baila conmigo.

Las sospechas se desataron el pasado 23 de enero cuando Selena incluyó algunas canciones de Danna a su playlist de Apple Music. Entre las 109 canciones de la lista, titulada “Puro Pop”, destacaron varios temas del último álbum de Danna Paola, K.O.

“Para mi takeover de Puro Pop elegí algunos clásicos junto con algunas canciones nuevas. Creo que esta nueva generación de artistas latinos trae muchísima pasión y demuestra el poder de permanencia en la música latina. Es innegable la manera en la que conmueve a la gente, incluso aunque no hables español, puedes sentirlo”, explicó Selena.

Al ver que sus éxitos formaban parte del listado, Danna Paola lo compartió orgullosa en redes. Y ésta fue la primera interacción que llamó la atención de los fans, quienes pidieron que las dos famosas se unieran en una colaboración. Y aunque al principio parecía improbable, después llegaron nuevas pistas que desataron la euforia de los fans.

Más recientemente la actriz parece haber lanzado una pista más específica de lo que empezaron a especular los fans: el remix de «Baila conmigo». Y es que Danna tituló una selfie con la frase: «No entiendo mucho pero…», que dice Selena en la mencionada canción lanzada el 29 de enero junto a Rauw Alejandro y Tainy.

La publicación de la intérprete de “Sodio” logró más de un millón de me gusta, y 3 mil comentarios donde la mayoría de los fans respondieron con la continuación de la letra: “… Baila, baila, baila conmigo, baila, baila que yo te sigo”.

Hasta el momento no se ha confirmado el dueto, pero ésta no es la primera vez que la actriz mexicana lanza pistas a sus fans, o mensajes enigmáticos, sobre sus futuros proyectos, como hizo el año pasado con su participación con Sebastián Yatra. Y teniendo en cuenta el curso que ha tomado la carrera de Selena Gomez, la idea no es en absoluto disparatada.

¿Te gustaría una colaboración entre ambas estrellas?