‘Souvenir’, una tragedia moderna que vale la pena ver

Este 4 de marzo se estrenó en cines ‘Souvenir’, la ópera prima del mexicano Armond Cohen. Y lejos de ser una cinta perfectamente ejecutada en cuanto a la dirección de actores, el diseño de producción, la música y el lenguaje cinematográfico de la cámara, ‘Souvenir’ es una película que nos pone de frente a una temática de la que poco se platica en México, y lo hace con ritmo y tino.

“Creo que es una historia que hay que contar, es una historia que te arroja muchas preguntas más que respuestas sobre la maternidad y la paternidad; sobre los nuevos roles y formas de hacer familia hoy en día. Son de estos temas que tenemos en la agenda, porque el embarazo subrogado no está legislado del todo. Para mí era importante poner el dedo en el renglón para que se hable de este tema.” nos platicó Armond en entrevista para EstiloDF.

La cinta cuenta la historia de Isabel, una mujer que está dispuesta a todo con tal de conseguir dinero para ir por su hijo de cuatro años que se encuentra en Estados Unidos. Sin saber al principio porqué, vemos a Isabel mudarse con un matrimonio sin hijos que hacen todo por complacerla y cuidarla. De la mano de Bruno, un escritor frustrado y recién divorciado que comienza a salir con Isabel, descubrimos la historia de estos personajes.

“Es una historia profunda que queríamos abordar desde un tono serio para no caer en comedia o en lo moralino, pero sí tratando todas las aristas, un poco lo social, lo político, legal, familiar… ir viajando durante hora cuarenta por estos temas con el eje del embarazo subrogado.”

Después de casi siete años de trabajar en este proyecto y llevar la película a un recorrido por varios festivales de cine, este largometraje llega a las salas de cine para poner sobre la mesa distintas visiones acerca de la maternidad, la paternidad y las relaciones de pareja.

“No solté el guión ni a los personajes, fui congruente con lo que me decía el corazón y me arriesgué. Ahí aprendí mucho”

La película es protagonizada por Paulina Gaitán, Flavio Medina, Marco Pérez, Yuriria del Valle y Roberto Sosa. Cuenta la historia de Isabel, Y logra sembrar la intriga en el espectador desde la primera secuencia, tomando su atención en puño para soltarla hasta el último segundo con una mezcla de emociones encontradas y sorpresa, pues una de las grandes cualidades de esta cinta es el ritmo que logra mantener para permearse de misterio. Un viaje con giros inesperados pero orgánicos, que va llevando al espectador de la mano para construir poco a poco en su mente el desenlace.

“A mí me atrapó muchísimo el guión. Leo una historia completamente diferente, con personajes que son arriesgados, que son un reto interpretar. Me encanta, me atrapa y me dan ganas de ser esta Isabel entrañable y con fuerza, aguerrida, con ganas de vivir y de salir a recuperar a su hijo, que ese es su motor, lo que la hace despertar todos los días y salir adelante.” nos comenta la protagonista, Paulina Gaitán, quien interpreta a Isabel.

Y agrega que el trabajo para hacer esta película fue largo e intenso. “Armond es un director que nos sentó dos meses todos los días a repasar todas las escenas, a hablar de los personajes, incluso tuvimos un día en el que nos llevó con un psicólogo, a Yuri y a Flavio como pareja, a mí sola y a Maco solo. Como si el personaje fuera el que tenía la terapia. Ahí fue donde terminé de conocer a Isabel.”

Armond cree que la presencia de un tercero cuestionandolos de manera neutral y el trabajo de mesa, ayudó a que los actores abrazaran con el corazón a sus personajes.

“Para mí es muy importante el trabajo de mesa para luego llegar al foro o la locación e improvisar, que creo que ahí está la magia del cine.”

Por su parte, Flavio Medina estuvo de acuerdo en que el trabajo de mesa fue algo primordial para lograr que los personajes se sientan tan reales y honestos como se ven en la pantalla.

“Las veces que he tenido oportunidad de trabajar en ópera prima siempre han sido proyectos que me marcan, proyectos que llevo en mi corazón. Creo que las óperas primas tienen, por fortuna, el tiempo para trabajar a los personajes y la oportunidad para poder trabajar con el director de una manera que puedes asimilar. Es un rollo mucho más teatral porque hay más tiempo de trabajo de mesa, algo que desgraciadamente no sucede siempre en otras películas.”

Ambos actores concuerdan en que la manera de trabajar del director Armond ayudó a exprimir al máximo a sus personajes y conectar con ellos de una manera mucho más profunda.

“Realmente todos estábamos en el mismo camino y creo que por eso también la película tiene esta sensación que como espectador te impacta, además del tema claro. Y estoy emocionado de que se estrene este fin de semana porque justo se vuelven a abrir los cines.” agregó Flavio, invitando al público a volver a las salas de cine para reactivar esta industria que tanto se ha visto afectada a partir de la pandemia.

“Para mí es muy importante decir que el cine nacional, el cine independiente, el cine autoral, necesita del público de nuevo para que vaya a las salas de cine y volver a obtener esa experiencia tan única, envolvente y mágica que te provoca el cine.” dijo por su parte Armond, quien espera que ‘Souvenir’ pueda ser vista por muchas personas en el cine, aunque la película llegará en abril a Amazon Prime.

Para Flavio Medina todos los personajes que acepta interpretar deben de ser un reto, y en el caso de Joaquín, a quien interpreta en ‘Souvenir’, el reto fue entender los sacrificios que estaba dispuesto a hacer.

“En este caso, el personaje de Joaquín tenía esta situación de entender hasta qué punto tienes que apoyar y alimentar el deseo de tu pareja y tu deseo.Porque creo que Joaquín si hubiera podido, hubiera decidido ya no seguir en ese tratamiento, pero creo que por el amor y devoción que tiene hacia Sara no piensa dejarla sola. Entender ese conflicto para mí fue complejo.”

Por su parte, Paulina Gaitán confiesa que lo más difícil para ella fue la maternidad.

“Yo no soy mamá, entonces no tengo ese acercamiento…porque además es un amor sin palabras, es único, eso no se puede actuar, se tiene que sentir, tiene que ser real. Encontrar eso es un camino difícil.”

Cada vez podemos ver una tendencia en el cine mexicano por apostarle a nuevas propuestas, tanto en la temática como en la calidad de su producción y dirección. ‘Souvenir’ no es la excepción, pues logra contar de manera acertada una historia particular que deja huella en más de un tema del acontecer actual.