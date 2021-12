‘Spider-Man: No Way Home’ llega a cerrar el año con broche de oro

Este miércoles al fin ha llegado a las salas de cine una de las películas más esperadas del año: ‘Spider-Man: No Way Home’, dirigida por Jon Watts. Después de cientos de teorías que han surgido alrededor de la cinta, rumores, “filtraciones” y la alta expectativa que ha generado, es momento de ver cómo hará Sony para no defraudar a los seguidores de la franquicia.

Un reto bastante complejo que, después de ver la película, podemos decir que han sabido manejar desde la primera hasta la última secuencia, llevando al protagonista por uno de los viajes más difíciles de su vida, mostrando de manera contundente el crecimiento y madurez que termina de concretar con esta entrega, y haciendo total homenaje a la afirmación que lleva por nombre ‘No Way Home’ (Sin camino a casa).

¿De qué va ‘Spider-Man: No Way Home’? Sin spoilers

Nos quedamos en que Spider-Man (Tom Holland) logró derrotar a Mysterio, quien logró ganarse el aprecio de la gente con mentirás e ilusiones holográficas. Todo parecía ser un final feliz, pero ahora, en esta nueva entrega, vemos las consecuencias del último acto de venganza de Mysterio, quien reveló la identidad de Spider-Man, por lo que el mundo de Peter Parker comienza a derrumbarse.

Ahora Peter no sólo tiene que enfrentar las críticas y el acoso que llegan a él por ser un superhéroe, sino que también debe lidiar con el eterno conflicto del personaje: poner en riesgo a los que más ama.



Con ayuda de Dr. Strange (Benedict Cumberbatch), Peter trata de encontrar una solución para que todos olviden su verdadera identidad, pero en el camino las cosas se complican y termina descubriendo y desatando el multiverso. Ahora con ayuda de MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon) tratará de solucionar este conflicto sin traicionar sus principios y dejando ver en todo momento la esencia más pura que caracteriza al personaje.

Dicen que las personas se conocen realmente en los momentos más difíciles, y en esta película Peter enfrentará una de las etapas más complicadas de su vida, que lo pondrá al borde del precipicio con el latente peligro de ser derrotado o seguir siendo un verdadero superhéroe. En el camino encontraremos una larga lista de referencias y momentos llenos de nostalgia que sin duda convierten esta cinta en la mejor de Spider-Man.

El multiverso

Como se nota en el tráiler, esta cinta está llena de villanos que ya hemos visto anteriormente en las otras películas de Spider-Man. Volver a ver al Doctor Octopus (Alfred Molina) y al Duende Verde (Willem Dafoe) en acción es un deleite que por sí mismo hace que la película valga la pena. Y no, ésta no será la única sorpresa que encontrarás en la cinta, pues está repleta de escenas de acción, giros de tuerca y acciones que simplemente no esperas que pasen.

Otro detalle pequeño, pero muy bien cuidado respecto al multiverso se encuentra en la banda sonora, que nos da por anticipado la emoción de la siguiente secuencia.

En conclusión

Con un ritmo constante y picos sorprendentes de acción en el momento adecuado, actuaciones de primera por parte de todos los actores involucrados, una evolución marcada del protagonista, sorpresas y la característica dosis de humor de este superhéroe, ‘Spider-Man: No Way Home’ se convierte en una de las mejores películas del año y la mejor de Spider-Man hasta ahora.

La cinta no decepciona y supera las expectativas, mostrando de manera contundente por qué Spider-Man es uno de los superhéroes más populares y queridos por el público. La película ya se encuentra en las salas de cine, te sugerimos llevar unos pañuelos porque habrá escenas que volverán a abrir ciertas heridas del pasado, pérdidas inesperadas y sacrificios difíciles que algunos personajes tendrán que hacer.

Te aseguramos que la cinta será un cúmulo de emociones que tendrás que procesar, incluidas las escenas post créditos, las cuales son dos y por nada del mundo te puedes perder.

No nos queda más que agregar que disfrutes de la película, y recuerda no compartir spoilers.