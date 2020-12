¿Te gusta la comedia? Entonces no te puedes perder TOMA 1

Los mexicanos somos reconocidos en el mundo por llevar la fiesta dentro de nosotros, por ser aquellas personas que tienen esa peculiar capacidad de darle la vuelta a todo y hacer comedia hasta de las situaciones más inesperadas. En resumen, somos el invitado con el mejor humor de la fiesta.

Por ello no es de extrañar que la comedia tenga gran relevancia en nuestro país, que ha sido semillero de grandes comediantes con distintos estilos, para diversos públicos y difundidos en varias plataformas. La vivimos y tenemos acceso al contenido de este género. Pero, ¿realmente qué tanto sabemos de comedia?

Para lograr una memoria histórica y crear un espacio para todos aquellos amantes de la comedia que quieren especializarse en ella para dedicarse a este género o simplemente quieren saber más sobre el tema, Raúl Campos y Félix de Valdivia han creado TOMA 1, el primer podcast sobre comedia para Spotify Originals en México.

Raúl y Félix se han dedicado desde hace una década a producir contenido audiovisual de comedia para distintas plataformas. Y esta vez llegan a Spotify con TOMA 1, un podcast que no es de comedia, sino sobre comedia.

En entrevista para EstiloDF nos explicaron todo sobre este nuevo proyecto y el panorama actual de la comedia en México.

¿Por qué decidieron hacer este podcast?

Raúl: “Encontramos en el podcast una plataforma que con sus propias ventajas y limitantes se convirtió en un medio ideal para hacer conversaciones de una hora un poco más especializadas y profundas sobre en dónde está, de dónde viene y a dónde va la comedia en nuestro país.”

Félix: “Es un podcast que atiende las dudas de las personas que podrían estar muy interesadas en un comediante en específico, sobre su pasado, qué traumas tiene, cuánto trabajo le costó llegar a donde está. Es generar una especie de memoria histórica.” añadió Félix.

¿Cómo ha cambiado la comedia en nuestro país?

Raúl: “El internet vino a evolucionar el consumo de la comedia. Como creador te nutres de lo que consumes y también expresas parte de lo que consumes. Definitivamente el cambio tiene que ver con la narrativa, con la libertad, con los temas que se tratan. Es una comedia que se arriesga mucho más, tiene un punto de vista más personal y también hay mayor acceso a ella. Nosotros consideramos que es una especie de revolución cultural de la última década al comparar lo que se hacía y se consumía con lo que se hace y se consume actualmente.”

¿Cómo se hace comedia en un tiempo en el que casi todos los temas son ofensivos para algún sector de la sociedad?

Félix: “Personalmente te puedo decir que es un terreno minado. Definitivamente hay mucho miedo por parte de algunos autores de decir ciertas cosas, pero nuestra opinión personal es que justo este momento, en el que hay mucha tensión, es cuando debemos decir las cosas. Porque el mecanismo cómico es decir lo que nadie más quiere decir, señalar lo que todos tienen miedo de señalar. Evidentemente vas a tener una especie de rebote, pero el trabajo del comediante es liberar esa tensión, picarle al nervio. Esa comedia que genera revuelo es la comedia que realmente nos ayuda a evolucionar como sociedad y preguntarnos ¿de qué nos estamos riendo?, ¿está mal que nos estemos riendo? Es un terreno lleno de minas, pero es justo en donde los comediantes debemos lanzarnos”.

Además de elegir los temas, ¿qué es lo más difícil de hacer comedia en México?

Félix: “Lo más difícil en este momento es la sintonía. Todavía tenemos un coletazo de antiguas generaciones, y si empiezas a comunicarte de una manera en la que ellos no están acostumbrados, hay un poquito de resistencia. No hay una resistencia respecto al contenido, la gente está muy abierta queriendo escuchar nuevos discursos, nuevas voces de comunidades oprimidas y de gente que había sido discriminada; lo que ahorita está pasando es que la audiencia se está adaptando a nuevos formatos. TOMA 1 es un corte de caja para una nueva generación”.

Raúl: «Yo agregaría que otro gran riesgo que detectamos es no innovar. Entonces yo invitaría a que cuando los comediantes logren hacer de la comedia su forma de vida, no dejen de innovar y atreverse a probar cosas nuevas. Que siempre exista creatividad y cierto nivel de riesgo en lo que se propone. El riesgo es la necesidad para que esto siga avanzando».

¿Hay alguien a quien les hubiera gustado tener en una de sus charlas de TOMA 1?

Raúl: «A Marcos Mundstock, un integrante de Les Luthiers, que es un grupo de comedia que lleva décadas, hubiera sido un sueño. O con Quino, que también murió hace unos meses, o con Héctor Suárez. La verdad siento que de pronto el tiempo nos está comiendo porque queremos hablar con un montón de personas».

Félix: «Con Tin Tan y Cantinflas.»

¿Qué los ha impactado más de este proyecto?

Raúl: “La verdad para mí cada comediante trae una sorpresa integrada. Es muy sorprendente ver cómo detrás de cada uno de ellos hay una vulnerabilidad muy clara y cómo ellos comparten su vulnerabilidad a través de la comedia. Para mí cada capítulo de TOMA 1 tiene una muy grata sorpresa y descubrimiento”.

¿Qué consejo le podrían dar a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a la comedia?

Raúl: “Para empezar, hacerlo. Eso suena muy obvio, pero es la verdad. Dejar de vivir en el mundo del podría ser y bajarlo a la realidad, atreverse, no tocar la puerta, sino abrirla y tumbarla si es necesario. Si quieres escribir, escribe. Si quieres hacer stand up, súbete a hacer stand up. Esto es un oficio, y la calidad y el delivery correcto del oficio depende de su ejecución y de su permanencia en la ejecución. Consumir la mejor comedia que se pueda y ejecutar lo más que se pueda, en cualquiera de sus formatos. Creo que hay mucho potencial en México para hacer comedia y estamos ansiosos por ver de dónde vienen las nuevas formas de hacerlo”.

Félix: “Las nuevas generaciones están muy enfocadas en la fama, con TikTok, Instagram, etcétera, y realmente para hacer comedia sí necesitas enfocarte en hacer comedia, no en ser famoso. Entre más te enfoques en el oficio cómico, lo demás llegará. Necesitas hacer una apuesta a largo plazo, entre más a largo plazo sea tu apuesta, más rápido te llegarán los resultados. Si quieres ser famoso en un mes, te vas a topar con pared, y vas a sufrir mucho.