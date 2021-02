¿Te imaginabas cantando al guapo actor Regé-Jean Page? Te contamos todos los detalles

Regé-Jean Page estuvo entre los actores más elogiados luego del estreno de Bridgerton en Netflix. La serie es la más vista a nivel mundial en la plataforma, y el personaje de Simon Basset se posicionó entre los favoritos. La vida del actor cambió rotundamente, y lo dicen sus redes sociales: explotaron de seguidores desde su aparición en pantalla.

El artista de 30 años de origen británico-zimbabuense tiene un largo camino en la actuación, pero recientemente lo vimos como invitado estrella del programa de la NBC Saturday Night Live. Una noche en la que la aparición de la cantante Rosalía también fue una sorpresa, actuando con el rapero Bad Bunny.

El actor volvió a meterse en la piel del duque de Hastings en distintas partes del programa. Entre otras cosas, imitó la famosa escena de la cuchara ante un tazón de cereales, además de recrear las escenas íntimas que vive su personaje en la serie de Netflix. Esta vez su «Daphne'» era Chloe Fineman, que se disfrazó para la ocasión, y Pete Davidson y Mikey Day ejercieron de «coordinadores de intimidad» como Lizzy Talbot lo hace en las secuencias de sexo de la serie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saturday Night Live (@nbcsnl)

Pero eso no fue todo, pues hubo un monólogo de lo más divertido en donde cantó Unchained Melody de los Righteous Brothers, jugó al billar y hasta bailó con el equipo del programa. El actor estuvo acompañado en el escenario por los cómicos de SNL Aidy Bryant, Ego Nwodim y Chloe Fineman, que se disfrazó de la coprotagonista de Page, Phoebe Dynevor, quien interpreta a su amor en pantalla, Daphne Bridgerton.

«Probablemente me conozcan por Los Bridgerton, la serie que hizo que todos se volvieran hacia sus madres y dijeran: ‘¿Saben qué? No importa, no creo que debamos ver esto juntos’. Es un programa un poco picante. Y por eso la gente puede asociarme con este espectáculo de humor sexual ardiente. Pero les aseguro, soy un tipo normal», dijo el actor británico de origen zimbabuense en su monólogo de apertura en la NBC. «Estoy aquí para pasar un buen rato y conocernos mutuamente. ¿Te parece divertido?», introdujo Regé-Jean Page.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saturday Night Live (@nbcsnl)

¿Algo más? Pues sí, para despedir el programa salió acompañado por Rosalía y el rapero Bad Bunny, quienes interpretaron la canción La noche de anoche, que acumula en YouTube más de 40 millones de visualizaciones. El tema forma parte del último disco de Bad Bunny, El último tour del mundo:

Performance de LA NOCHE DE ANOCHE incompleta no Saturday Night Live. BAD BUNNY X ROSALÍA ON SNLpic.twitter.com/O99YDd5fXo — ROSALÍA DAILY BRASIL (@rosaliadailybr) February 21, 2021

Visto lo visto, no podemos esperar a verle de nuevo en acción en la segunda temporada de Los Bridgerton, que está previsto comience a grabarse en primavera. Aunque los duques de Hastings (Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor) tendrán una trama secundaria y cederán todo el protagonismo a Jonathan Bailey y Simone Ashley, seguro que nos regalarán grandes momentos en los nuevos capítulos.