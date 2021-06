Todo lo que debes de saber sobre ‘Loki’ antes de su estreno el próximo 9 de junio

Después del éxito de ‘Wandavision’ y ‘Falcon y el Soldado del Invierno’, este miércoles 9 de junio, Marvel estrena su tercera serie en Disney+, en esta ocasión se trata de ‘Loki’, protagonizada por nuestro querido Tom Hiddleston, y que estará llegando de episodio en episodio cada miércoles durante 6 semanas.

De acuerdo con las primeras impresiones que han surgido de los pocos medios internacionales que han podido ver los primeros episodios, ‘Loki’ tiene todo para conquistar a los seguidores de Marvel. Y es que con Tom Hiddleston como el dios del engaño es una gran garantía de ellos.

Kate Herron, quien se encarga de dirigir esta serie, ha dicho en una entrevista reciente para Digital Spy, que ‘Loki’ “es una historia que no se ha visto ni leído antes”, por lo que desde ahora ya sabemos por anticipado que no es una historia en la cual podamos predecir mucho de lo que va a pasar, así que el factor sorpresa será una cualidad mucho más fuerte que en sus series pasadas, que si bien lo tenían, eran un poco más fácil saber el camino que tomarían basándonos en los cómics.

Hasta ahora se sabe que al menos los primeros dos episodios tienen una duración de 51 y 54 minutos respectivamente, y se espera que los demás sigan esta misma línea, siendo los más cortos de 40minutos. ¿Nada mal no? Si contamos esta duración aproximada para los seis capítulos, sería casi como tener tres películas enfocadas a Loki.

Además, el final no se ha escrito en piedra, pues desde finales del 2020 se habla sobre una posible segunda temporada, una idea con la que Tom Hiddleston estaría más que de acuerdo si se llegara a dar, pero no promete que eso vaya a pasar.

“Para este punto he aprendido que para mí cualquier expectativa es inútil y una tontería. Le he dicho adiós al personaje una, dos, tres veces, no sé lo que el futuro nos traiga. Pero estoy emocionado por descubrirlo. Creo que nunca hubiéramos podido ver 10 años a futuro.” explicó en una entrevista para Total Film, haciendo a referencia a que este año se cumplen 10 años de que adoptó al personaje de Loki.

“Eso sería subestimar la inteligencia de Kevin Feige (presidente de Marvel Studios). Quizá vio a futuro y predijo todo esto porque trabaja para TVA (Time Variance Authority). La realidad se está desarrollando como debería y todos estamos listos para el viaje.” bromeó.

Aún no se estrena la primera temporada, pero estamos seguros que una segunda temporada no suena nada mal. Además, ésta sería la primera en confirmarlo, pues ni ‘Wandavision’ ni ‘Falcon y el Soldado del Invierno’ hablaron de la posibilidad de una segunda entrega.

Loki se trata del ‘cuándo’ más que del ‘dónde’

Mientras se dice si habrá una segunda temporada o no, aquí te dejamos el panorama en el que se desarrollará la primera temporada de ‘Loki’.

La serie se centrará en los viajes en el tiempo, por lo que la pregunta más importante aquí es ¿cuándo? y no ¿dónde? Los sucesos que veremos en Loki ocurren después de los acontecimientos de ‘Avengers: Edgame.’ Pero, ¿que no Loki estaba muerto? Sí y no.

Si ya viste la película de ‘Avengers: Endagame’, seguro recuerdas que los superhéroes viajaron en el tiempo para recuperar las gemas del infinito, restaurar el mundo como era antes y acabar con Thanos. Bueno, pues en uno de esos viajes hicieron algo diferente que le permitió a Loki escapar con el Teseracto, así que esa versión que logró escapar sigue con vida.

Sí, aquí es en donde la maquinaría de las líneas del tiempo se comienza a mover para ir avanzando con la cuarta fase del MCU.



Pero los viajes en el tiempo no son algo que se tome a la ligera, menos aún cuando existe la TVA o la Autoridad de Variación Temporal, que se encarga de ver que todo esté en orden. Loki es capturado como lo podemos ver en el tráiler, y se le dan dos opciones, ser desintegrado de la realidad, o ayudar en una misión que involucra viajes en el tiempo. Si ya has visto las películas en donde aparece Loki, sabres que su objetivo principal es sobrevivir.

¿Tengo que ver algo para entenderle a la serie de ‘Loki’?

Loki aparece en seis películas del Universo Marvel (no creemos que sea coincidencia con el número de episodios que tendrá), así que si no has visto ninguna, te recomendamos que al menos veas la primera entrega de ‘Thor’ y ‘Avengers’ para comprender la motivación de Loki, porqué es el villano y cuál es su personalidad.

Lo nuevo de Loki

Aunque la serie no es una adaptación de ningún cómic, es cierto que la creación del personaje sí lo es. En una parte de los cómics, Odín (su padre adoptivo), hace referencia su descendencia como “mi hija, mi hijo y mi infante que es ambos.” Loki tiene la capacidad de tomar cualquier forma, así que la afirmación de Odín no cae tanto de sorpresa.

Lo que sí ha sorprendido es la ficha técnica de Loki en el último spot que se lanzó, en donde se puede ver que en el apartado de ‘Sexo’ aparece como ‘Fluido’. ¿Qué significa esto? se refiere al género en el que la persona puede identificarse como masculino o femenino de manera variable.

Con esto Marvel da un paso más a la inclusión en sus contenidos audiovisuales, como ha sido su propósito desde hace varios años. Además, podría ser la puerta de entrada para conocer a Lady Loki, quien es el propio Loki adoptando su forma de mujer. ¿Será que podamos verla en esta serie?

Junto a Tom Hiddleston, también estará Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant. Una serie de Disney+ que sin duda no te puedes perder. Si aún no cuentas con la plataforma de streaming, aquí te dejamos el link para que puedas conocer los planes que ofrece.