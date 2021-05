Todo lo que nos trajo el episodio 5 de ‘Luis Miguel, la serie’

Este domingo, en punto de las 7:00pm, se estrenó el quinto episodio de ‘Luis Miguel, la serie’ en Netflix. Con este ya vamos a más de la mitad de la segunda temporada, la cual contará con 8 episodios en total. ¿Qué nos ha contado este nuevo capítulo sobre la vida del sol de México?

Para empezar, volvemos a ver a Erika (Camila Sodi), a quien no habíamos visto desde que decidió irse a Nueva York. En esta ocasión la vemos con y sin Luis Miguel, lo que nos ha hecho recordar varios momentos de la primera temporada.

Por otra parte, en este episodio 5 podemos ver el tan sonado encuentro de Luis Miguel con Frank Sinatra, una reunión que ocurrió alrededor de 1993 y que llevó al cantante a reafirmar el éxito de su carrera en aquel entonces gracias a la colaboración que hicieron juntos.

Sus voces se empalmaron en Come Fly With Me, un tema que se encuentra en el álbum “Duets II” de Frank Sinatra.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, de hecho casi todo el episodio será un nudo en la garganta y quizá una que otra lagrimita, ya que le da continuidad al estado de la enfermedad de Hugo López (César Bordón), uno de los personajes más entrañables de la serie.

Como podemos ver en la serie, en la vida real Hugo fue una de las personas más importantes en la vida de Luis Miguel, quien incluso llegó a verlo como un padre, además de ser clave en el éxito de su carrera, pues siempre se comportó como un gran consejero y apoyo en su vida personal. Sin embargo, en 1993 se enteró que tenía cáncer, pero decidió ocultarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de César gonzález bordón (@cesar_bordon)

Unas semanas antes de su muerte, Luis Miguel se enteró de su enfermedad y se dice que le lloró incluso más que a su padre biológico, pero Hugo lo consoló confesándole lo mucho que significó haber estado en su vida y augurando grandes éxitos por venir. Hugo López falleció el 30 de noviembre de 1993, a los 51 años, mientras Luis Miguel estaba en una gira por Sudamérica.

Mientras tanto, en la línea de tiempo de los dosmiles

Michelle Salas sigue tratando de fortalecer la relación con su papá, pero tiene miedo de que una vez que regrese a la música Luis Miguel la vuelva a hacer de lado, lo que provoca que cada vez se vuelva más cercana a Mauricio Ambrosi.

Luis Miguel intenta regresar a la música, pero el accidente que sufrió en el oído aún sigue afectando su forma de cantar.

Por otra parte, la investigación sobre la administración de los recursos de Luis Miguel ha levantado sospechas en Azucena, y el cantante presiente que Ambrosi y José Pérez lo han estado estafando; sin embargo, aún no lo han confirmado.

Con este episodio entramos a la segunda parte de la serie. ¿Qué nos traerá el siguiente capítulo de ‘Luis Miguel, la serie’? Mientras esperamos al siguiente domingo, aquí te dejamos nuestra entrevista con el cast.