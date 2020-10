Top 10 de las películas de terror más escalofriantes del momento

Prepara tu snack favorito porque te compartiremos nuestro top 10 de las películas de terror y suspenso que destacan por sus escalofriantes historias y agonizantes personajes para que disfrutes de una noche de miedo llena de adrenalina.

1. Don’t Breathe

Este filme es sumamente impresionante porque se logra ver cómo con tan pocos elementos se consigue una muy buena película de suspenso. Toma el tema de invasión a la casa, que hemos visto numerosas veces en otras películas y le da la vuelta. En vez de ser los habitantes los que se encuentran bajo peligro y corren por su vida, aquí son los invasores los que muy pronto, después de irrumpir en la propiedad de un soldado ciego, veterano de la guerra de Irak, se dan cuenta que deben salir de allí tan pronto como les sea posible.

2. En la hierba alta

La reciente y muy angustiante apuesta de Netflix por el suspenso y el terror con una adaptación de una novela corta de Stephen King y Joe Hill. Narra la historia de dos hermanos que viajan por carretera a San Diego y en una parada oyen los gritos desesperados de un niño pidiendo auxilio. Y es que se dan cuenta que hay algo que definitivamente no está bien con el campo de hierba. Las voces parecen cambiar de lugar y según te adentras más y más en la hierba, las leyes del tiempo y el espacio parecen perder todo sentido.

3. Us

Esta cinta protagonizada por Lupita Nyong’o te pondrá la piel de gallina y es que desde su estreno ha destacado. Utilizando el terror psicológico como su aliado, confirma que no hay peor monstruo que nosotros mismos.

El filme narra la terrorífica historia de una familia que pasa unas vacaciones tranquilas cerca del mar, pero enseguida se empiezan a torcer. Todo desemboca en un encuentro inesperado esa misma noche, cuando cuatro extrañas figuras aparecen en la puerta de la casa con las manos entrelazadas, en posición amenazadora. Pero lo más extraño no es eso, sino que cuando los extraños irrumpen en el apartamento, son en verdad sus dobles, una familia idéntica a ellos (aunque con bastante peor pinta y un punto mayor de locura) que le planta cara en su propio hogar.

4. Lights Out

Todos le hemos tenido miedo a la oscuridad alguna vez en nuestra vida, y es que ésta tiene la facilidad de alterar nuestros sentidos y hacer que los nervios se disparen ante cualquier ruido o sensación que rompa lo que consideramos “normal”, por eso es uno de los elementos más explotados en las películas de terror. Este filme precisamente juega con la oscuridad y los temores que provoca en nosotros, para desarrollar a partir de ahí una historia en donde la ausencia de luz despierta nuestros miedos más profundos.

Cabe destacar que el excelente manejo de iluminación y la actuación de la actriz hacen que sea aún más impactante.

La historia narra el drama que vive una familia de clase media que se encuentra rota. Rebecca (Teresa Palmer), la hija mayor, se fue de casa con la esperanza de que sus miedos de la infancia se quedaran en el pasado. Años después es su hermano menor Martin (Gabriel Bateman) quien pasa por el mismo problema: no distingue lo que es real de lo que no cuando la oscuridad se hace presente, por lo que su integridad y salud mental están en riesgo. Y es que al parecer su mamá (Maria Bello) tiene un extraño vínculo con una presencia misteriosa.

5. Brightburn

Si te gustan las películas de superhéroes y quieres ver algo diferente a Marvel, entonces tienes que ver este filme.

La historia habla sobre un matrimonio que siempre ha querido algo simple: un hijo. Una noche, un meteorito cae en la granja en la que viven. El mismo resulta ser una nave que contiene a un niño dentro. Conforme éste va creciendo, descubre que tiene habilidades especiales que no le permiten encajar con el resto; de forma contraria a lo que se podría pensar, acaba sacando lo peor de sí mismo.

6. The Silence

Un filme de terror apocalíptico bien hecho, dirigido por John R. Leonetti (‘Annabelle’) y protagonizado por Kiernan Shipka, Stanley Tucci y Miranda Otto. Una película que presenta un mundo que está siendo atacado por unas extrañas criaturas que localizan a los humanos por el ruido. Y en medio de esta tragedia está Ally (Shipka), una adolescente sorda cuyos sentidos quieren ser aprovechados por alguien.

7. Verónica

Este filme español del género de terror fue nominado a siete premios Goya 2018, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz Revelación (Sandra Escacena).

Cuenta la historia de Verónica (Sandra Escacena), de 15 años, quien se hace cargo de sus tres hermanos pequeños (darles de comer, vestirlos, conducirlos al colegio), pues su madre (Ana Torrent) trabaja hasta tarde en un bar. Todo ocurre en el Madrid de 1991. Dos compañeras del colegio convencen a Verónica de participar en una sesión espiritista con una tabla de Ouija. La sesión no concluye bien y desde entonces Verónica empieza a sentir una presencia maligna en la casa que la amenaza a ella y a sus hermanitos. La única persona que cree en ella es una monja ciega llamada Hermana Muerte (Consuelo Trujillo).

Quizá parte del atractivo de Verónica reside en que se apoya en una historia real en España, el llamado Expediente Vallecas, que ha adquirido visos de leyenda urbana para muchos.

8. Under the Shadow

Una historia terrorífica que te pondrá los nervios de punta, pues gira en torno a seres demoniacos que se mueven dentro de una casa, a lo largo del edificio y en los sueños que, cada vez, se confunden más con la realidad.

Under the Shadow cuenta la historia de una familia que está viviendo los inicios de la Guerra de las Ciudades entre Irak e Irán. ELLA es una estudiante frustrada que por circunstancias culturales no puede seguir estudiando. ÉL vive apartado de casa para lograr que su familia coma. La HIJA es una niña acongojada por la falta de la presencia de su padre. Cuando el padre se va a un trabajo lejos, se quedan madre e hija esperando. Hay un ataque a la ciudad y un misil destruye el techo de su vivienda. Pero éste no es el peligro, los espíritus también llegaron con este ataque en forma de un demonio que quiere (al parecer) llevarse a la niña.

9. A Quiet Place

Es un filme de terror que presenta un mundo postapocalíptico, una realidad donde la supervivencia de la especie humana está bajo amenaza. El principal rasgo de esta producción es el excelente manejo del sonido y, como su nombre lo anticipa, el silencio como un recurso muy poderoso para generar emociones.

Narra la historia de la familia Abbott, cuyos integrantes viven en una granja aislada ubicada al norte de la ciudad de Nueva York. Evelyn y Lee, así como sus hijos, deben realizar cualquier actividad en completo silencio. Su vida depende de ello. Durante meses han logrado sobrevivir a la invasión de la Tierra por parte de criaturas letales que utilizan el sonido para cazar. El más ligero sonido puede ser una sentencia de muerte, por lo que incluso se valen de un sistema de señas para comunicarse.

10. Hereditary

Hereditary es suspenso lento, construcción progresiva de personajes, violencia visual sutil y cruda, simbolismos ocultos y dolores reales. Original y sucesivamente perturbadora.

Cuenta la historia de la familia Graham, un linaje que empieza a desmoronarse tras la muerte de la matriarca. Tras su pérdida, Annie (Toni Collette) y su familia se ven hostigados por una presencia maligna que trae consigo una serie de sucesos inexplicables. Una de las más afectadas por la situación es su hija Charlie (Milly Shapiro), una niña solitaria que apenas se relaciona con la gente que le rodea y que es consciente de que algo extraño está ocurriendo.

¿Tomaste nota? Excelente, prepárate para disfrutar de la mejor selección que hicimos para ti.