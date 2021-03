¿Vale la pena ir al cine a ver ‘Godzilla vs Kong’?

Este 24 de marzo llega a las salas de cine de México ‘Godzilla vs Kong’, una cinta dirigida por Adam Wingard que no decepciona cuando promete una batalla épica. Sin duda es un festín cinematográfico digno de marcar tu regreso a las salas de cine, con todas las medidas necesarias, pues aterriza justo en el momento en el que poco a poco se reactiva la asistencia a centros de entretenimiento.

Aunque la película va a funcionar bastante bien cuando esté disponible en formato digital, ya que su historia es sólida. ‘Godzilla vs Kong’ se convierte en la cinta obligada para ver en cines y apreciar el increíble trabajo del departamento de efectos visuales, el cual se aprecia durante toda la película, pero especialmente en las épicas peleas de estos dos titanes, porque sí, los veremos enfrentarse más de una vez.

Y al hablar de peleas épicas, lo decimos en todo el sentido de la palabra, pues Adam Wingard tuvo el pulso perfecto para llevar el ritmo de las tomas, los encuadres y la edición en el tiempo correcto para plasmar en pantalla la pelea que los fans siempre imaginaron ver.

Incluso si no eres fan de estos titanes quedarás al filo de la butaca, literalmente, en más de una ocasión. Y si aún no tienes bien claro de qué team eres, no te preocupes, porque en la cinta, además de grandes y aparatosas batallas, también podrás disfrutar de una historia sólida con momentos sumamente emotivos que te harán conectar con la historia de ambas criaturas, llevándote firmemente de la mano y de forma natural a un desenlace en el que tendrás clara tu posición respecto a ambos.

De qué va

Godzilla repentinamente y sin ninguna razón aparente comienza a atacar a los humanos. Bernie Hayes, un ex técnico de Apex, comparte una teoría conspirativa sobre la empresa tecnológica. Al escucharla, Madison Russell, quien anteriormente se ha enfrentado a Godzilla y presiente que hay una razón más compleja para explicar los ataques, acude en su búsqueda.

Mientras tanto, el dueño de Apex busca una manera de proteger a la humanidad de los titanes y acude al doctor Nathan Lind, quien fue testigo de la existencia de la Tierra Hueca al revivir a Godzilla en ‘Godzilla: King of the Monsters’.

Nathan se embarca en una misión que involucra la participación de Kong, lo que lleva a ambos titanes a enfrentarse mientras se comienza a formar algo más grande que ambos.

Un elenco internacional a la medida

Al igual que el propio título lo sugiere, podemos dividir el cast en dos grupos. Por un lado está el equipo que anteriormente se ha enfrentado a Godzilla, encabezado por Millie Bobby Brown al lado de Julian Dennison, Brian Tyree Henry y Kyle Chandler, y por el otro está el equipo cercano a Kong, en el cual tenemos a la gran revelación de la cinta: Kaylee Hottle, de quien hablaré más adelante, Rebecca Hall y Alexander Skarsgård, cuya trama que conocemos a través de diálogos comienza apegada a Godzilla, y ahora en su búsqueda de hacer algo para ayudar termina acudiendo a Kong.

Además de esos dos grupos surge un tercero encabezado por Demián Bichir, quien interpreta a Walter Simmons, el fundador de la empresa tecnológica Apex, y quien ve a los titanes como una constante amenaza, por lo que se embarca en un proyecto sin precedentes que pretende volver a poner al ser humano en la cima de la cadena evolutiva. A su lado podemos ver a Eiza González -a quien seguramente los fans esperaban ver con un papel un poco más destacado- y Shun Oguri.

Ningún personaje está de más en esta producción, pues en menor o mayor medida Adam supo dar el peso dramático adecuado a cada uno. Uno de los personajes más destacados es Jia, interpretada por la joven actriz Kaylee Hottle, una niña huérfana que ha logrado establecer un vínculo único y especial con Kong.

Jia es el personaje clave para conectar de manera profunda con Kong, con una habilidad interpretativa impresionante a su corta edad, que además refleja la habilidad del director para guiarla a la expresión perfecta, que en complemento con el lenguaje de la cámara, la edición y el diseño sonoro llegan al punto perfecto para tener escenas sumamente emotivas y cautivadoras.

En este punto es importante mencionar que tanto Kaylee como su personaje Jia son sordas, lo que presentó un reto bien sorteado por parte del equipo de sonido, quienes lograron hacer un diseño sonoro digno de mención que se disfruta en cada centímetro de la sala de cine.

De acuerdo con las notas de producción, Godzilla (casi 120 m) y Kong (casi 103 m) miden más de 100 metros de altura, así que para que los actores dimensionaran la magnitud de lo que estaba pasando en sus escenas y reaccionar en sintonía con ello, el director Adam Wingard ponía efectos de sonido en el set para ayudarlos y provocar estímulos físicos.

En resumen

Con un ritmo que avanza con naturalidad hacia los puntos cumbre de la cinta, sin dejar un solo momento para que el espectador pierda la atención, ‘Godzilla vs Kong’ cuenta con las épicas batallas entre estos dos titanes que todos los fanáticos quieren ver, pero al mismo tiempo desarrolla un guión bien construido que nos ayuda a empatizar de una manera más profunda con ambas criaturas, por un lado apelando a la razón con Godzilla, y al sentimentalismo del lado de Kong.

La cinta cuenta con pocos plot twist, pero los que están son vitales para que la historia avance en la dirección adecuada y genere un vínculo a favor de ambos protagonistas, tanto que no sabrás quién quieres que gane.

