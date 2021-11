“Vi mi cara morena en el traje de superhéroe”. Salma Hayek demuestra el poder de la inclusión en ‘Eternals’

El pasado fin de semana se estrenó ‘Eternals’, la nueva cinta de Marvel que se ha convertido en la más inclusiva de la franquicia hasta el momento. No sólo gracias a la larga lista de momentos en los que rompe con lo ‘convencionalmente’ aceptado y que nunca antes habíamos visto en sus películas, sino también gracias a la variedad de personajes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marvel Latinoamérica (@marvellatam)

Con 10 superhéroes nuevos tan distintos entre sí como valiosos para el plan de los Eternos, la cinta logra darle un lugar de representación a distintas culturas que antes no tenían lugar sin estereotipos en las grandes historias de superhéroes que se llevaban a la pantalla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marvel Latinoamérica (@marvellatam)

En ese sentido, ninguno de los actores y actrices del cast ha dudado ni un segundo en recalcar lo importante que la inclusión es para ellos. Salma Hayek es quien más nos ha llegado al corazón con su discurso, pues al ser mexicana nos podemos identificar directamente con su sentir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Salma tenía miedo del traje

“Me daba mucho miedo el traje, pero no les decía porque no quería que me corrieran”, empieza diciendo Salma en un video que se ha hecho viral en redes sociales y que retoma una parte de la entrevista que la actriz tuvo con Univisión.

Recordemos que anteriormente ya habíamos platicado que Salma es claustrofóbica, por lo que estar en un traje ajustado con un casco era algo que le preocupaba bastante al aceptar el papel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eternals (@eternals)

Una reacción inesperada

Sin embargo, la reacción que tuvo Salma al ponerse el traje marcó un momento que seguramente nunca va a olvidar.

“Cuando me lo puse me solté a llorar. Vi mi cara morena. Vi mi cara morena en el traje de superhéroe y al ver mi cara vi tu cara, vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar grande. Vi la cara de todas las niñas”, confesó aguantando las lágrimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Salma Hayek abre una puerta más con ‘Eternals’

La actriz originaria de Veracruz se emocionó tanto al recordar el momento que no pudo compartirlo sin que se le quebrara la voz, pues con este papel como Ajak se ha convertido en la primera mexicana en interpretar a una superheroína de Marvel.

“Me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, sino que adentro de ese traje íbamos todos los latinos juntos que hemos esperado tanto este momento”.

me largue a llorar sin darme cuenta te amo salma hayek pic.twitter.com/NFogdiyuAL — valentina (@peakyjenn_) November 7, 2021

Como lo ha hecho a lo largo de toda su carrera, Salma sigue abriendo la puerta de oportunidades a futuras generaciones de mexicanos, principalmente mujeres, que quieren dedicarse a la actuación, demostrando con cada éxito que sí se puede.