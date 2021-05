¡Ya comenzó la filmación de Encantada 2! Te contamos todos los detalles

Excelentes noticias para todos los fans de ‘Encantada’: 14 años después del estreno de la película, la secuela de esta cinta, protagonizada por Amy Adams, ya se encuentra en producción en Irlanda. Después de varios meses sin saber cómo avanzaba el proyecto, esta semana los actores y Disney han dado noticias al respecto.

Como ya se había confirmado oficialmente en diciembre del año pasado en el Investor Day de Disney, esta segunda película llevará el nombre de Disenchanted, será dirigida por Adam Shankman y tanto Amy Adams como Patrick Dempsey estarán de regreso.

La cinta se ubicará 15 años después de los acontecimientos que ocurrieron en la primera película, en la que Giselle decide quedarse en el mundo real con su amado Robert y la pequeña Morgan.

Ahora la familia vive en el suburbio de Monroeville, Morgan ya es una adolescente y Giselle se enfrenta a los retos que supone formar una familia, mantener un hogar y vivir en nuestro mundo. Y por el título podemos anticipar que no pasará por un buen momento descubriendo que el «felices para siempre» quizá no es lo que ella siempre imaginó.

Al lado de Amy y Patrick también regresan Idina Menzel, como Nancy, y James Marsden, como el príncipe Edward. Recordemos que al final de la primera película ellos dos quedan enamorados, viajan al mundo de fantasía, Andalasia, y se casan. ¿Será que regresan a nuestro mundo?

Esta semana Disney Plus comenzó a llamar la atención con un tuit que decía ‘*canta en Giselle* Como sabraaaaa… como se ve un «felices para siempre»‘. A lo que Patrick Dempsey contestó con un tuit haciendo referencia al regreso del cast a esta secuela. ‘¡Aquí voy! Pasaré a recoger a James e Idina, ¿alguien más?’

— Patrick Dempsey (@PatrickDempsey) May 17, 2021