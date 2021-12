¿Ya conoces a MANLO? El Dj mexicano que apunta a la cima de la música house

Grande es la lista de DJ’s a lo largo y ancho del mundo que intentan destacar en el medio, sin embargo, pocos son lo que verdaderamente lo logran y es que debe haber una chispa especial, así como demuestra el joven productor y DJ mexicano, MANLO.

Su fresco y poderoso beat está influenciado por géneros diversos como el disco, blues, pop, ance, funk, rock, jazz, entre otros. Obviamente sin olvidar en este contexto su influencia latina… con ellos logra crear una música “house” rica en melodías, texturas y ritmos.

Esto le ha valido recopilar más de 400 mil reproducciones en los servicios de streaming más importantes del mundo y ser escuchado en más de 61 países. ¡Un orgullo mexicano!

Entre sus éxitos destacan Milkshake, Dancing in the Sky, Dancing in the Sky (Acustic Version), Hideaway y Hideaway remixes EP. Las cuales suman más de 300 mil reproducciones en Spotify y YouTube.

La presencia y estilo de MANLO enamora a sus fans

Además, MANLO posee una potente presencia que hace vibrar los escenarios en los que se presenta con sets que van desde “open format” hasta experiencias por género: Nu disco, bass house, tech-house, etc.

El sonido de este Dj mexicano lo ha llevado a presentarse en el Estadio Azteca para varios partidos del Club América con transmisiones en vivo desde las cuentas oficiales de YouTube y Facebook del equipo.

Su increíble presencia y estilo, lo están posicionando como una joven promesa de la música house, así que no te sorprendas si en unos años vemos a MANLO con los tops de los tops a nivel mundial.

No te olvides de seguirlo en sus redes sociales, donde levanta suspiros a sus fans con su muy bien esculpido cuerpo. 🔥