Ya sabemos lo que Chris Pérez, el esposo de Selena Quintanilla, opina sobre la serie

Este 4 de mayo llegó a Netflix la segunda y última temporada de ‘Selena, la serie’, protagonizada por Christian Serratos. En EstiloDF tuvimos la oportunidad de platicar con Jesse Posey, quien da vida a Chris Pérez en la serie.

Para entrar en contexto, Chris Pérez fue el esposo, ahora viudo, de La Reina del Tex Mex. Su historia de amor dista de lo convencional, como suele ocurrirles a las grandes estrellas. En 1989 Chris se unió a Los Dinos como guitarrista, así fue como conoció a Selena. Luego de largas jornadas de convivencia y de conocerse mejor por las giras y conciertos, ambos quedaron enamorados. Sin embargo, la familia de Selena no estaba de acuerdo con esta relación, por lo que en 1992 la cantante decidió casarse con Chris en secreto para que su familia al fin aceptara su relación.

En esta segunda temporada podemos ver más sobre esta relación entre Chris y Selena, y lo importante que fue él en la vida de la cantante. Y aunque Chris Pérez no estuvo involucrado con la creación de la serie, la vio y esto fue lo que le dijo a Jesse Posey al respecto:

“No nos conocimos antes de las filmaciones, pero después del estreno de la serie él me contactó y me dijo que le había gustado mi actuación y le había gustado la serie, que estaba muy contento con el resultado. Sólo fue eso, pero fue muy padre escucharlo, sobre todo considerando que no tuve ningún contacto con él antes del estreno».

Para poder interpretar al músico y amor verdadero de Selena, Jesse se enfocó en ver videos en YouTube de los conciertos, entrevistas y detrás de cámaras.

“Veía videos de él en YouTube, principalmente me centraba en la forma en la que él toca la guitarra porque realmente quería que se viera igual. Traté de imitar la forma en la que sonría y no sé, ponerme todo, la peluca y la ropa, realmente ayudó a la hora de meterme en el personaje y hacerme sentir que era él”.

A pesar de que su mamá es mexicana, Jesse no conocía la historia de Selena; sin embargo, cree que esto le ayudó a interpretar mejor a su personaje. Y claro, ahora también tiene algunos temas favoritos de la cantante, como ‘Sukiyaki.’

“Mi mamá siempre pone mariachi y música de Sudamérica, pero nunca Selena. No sabía realmente nada de ella antes de filmar la serie, pero pensé que era bueno. La mayoría del cast es fan de Selena, saben todo de ella, así que sí me sentía un poco ajeno al principio, cuando todos hablaban de Selena y yo no sabía de qué estaban hablando, pero creo que de cierta manera fue bueno porque pude usar eso para permitirle a mi personaje enamorarse de Selena. Estaba agradecido de no conocer a Selena como icono, porque Chris Pérez no se enamoró de Selena, el icono, sino de Selena Quintanilla, la chica. Así que para mí el hecho de no saber mucho sobre la celebridad me permitió aprender sobre la persona que realmente era”.

‘Selena, la serie’ se grabó también en México, y a pesar de que el actor lamenta no haber podido convivir mucho con el cast debido a que por el Covid-19 tenían que mantener ciertas restricciones, asegura que su visita a nuestro país le deja un gran recuerdo.

“Filmar en México fue increíble, no podría decir suficientes cosas para explicarlo. La gente allá es súper dulce, humilde, generosa y agradecida. Ya sabes, toda la cultura es increíble… ¡La comida!, la forma en la que enfiestan y celebran, todo es increíble. Lo único malo de filmar durante la pandemia es que no pudimos convivir mucho. Fuera de eso creo que la situación nos obligó a ser más determinados y estar más concentrados».

La serie comenzó a grabarse antes de la pandemia, pero a la mitad de la primera parte llegó el Covid-19; aun así continuaron con todas las medidas. Para la segunda parte, el cast se tomó un tiempo antes de empezar a filmar, y Jesse confiesa que ya todos estaban ansiosos por volver.

“Todos queríamos que saliera bien, ya sabíamos la energía del show y de los personajes, ya nos conocíamos entre todos, así que cuando fue hora de regresar ya estábamos listos y creo que todos estábamos muy agradecidos de volver al trabajo. Pasamos 4 o 5 meses encerrados en cuarentena, entonces el poder regresar fue magnífico».

En esta segunda temporada, uno de los momentos más icónicos que recrea la serie es la boda en secreto de Selena. No hubo vestido de novia, caminata en la iglesia, pajes ni invitados. En su lugar Selena vestía una blusa blanca y jeans en los juzgados del condado de Nueces, en Texas. ¿Jesse se casaría en secreto como lo hizo Selena?

“Ellos lo hicieron por una razón, se casaron en secreto para que Chris fuera aceptado en la familia, pero yo no lo haría. Sé que personas de mi edad y más jóvenes ya están casados, pero creo que hay gente que está hecha para eso y yo no. Yo disfruto tener mi vida, a mis amigos, estar soltero y ser capaz de tomar mis propias decisiones. Su historia es romántica, pero creo que si hubieran tenido la oportunidad de hacerlo de una manera diferente no sé si se habrían casado, porque ellos se vieron forzados a hacerlo por Abraham, pero no sé, yo no lo haría”.

Y agregó que en su familia nunca ha sentido la presión de tener que casarse a cierta edad. “Mi papá me tuvo hasta los 40, y se casó cuando tenía 37, entonces nunca he sentido la presión de empezar una familia a una edad temprana. Así que por ahora sólo quiero vivir mi vida, tener amigos y cuando esté listo quizá lo haga o quizá no. No lo sé”.

A pesar de que al principio su personaje no es muy bien recibido por el padre de Selena, Jesse entiende que la historia de la serie se basa precisamente en la familia.

“Creo que toda la familia Quintanilla fue enseñada desde una edad temprana a amar a la familia y siempre ver por ella y sus seres queridos. De eso se trata la serie, de la familia, de no dejarlos atrás. Ella siempre veía por su familia, por su esposo, por la música y por sus pasiones, como el diseño de modas y todo eso. Selena nunca cambió. Empezó como una niña dulce y siguió así a pesar de ser una súper estrella, nunca se le subió la fama, siempre fue humilde y cariñosa como siempre había sido».

Por último nos confesó que su parte favorita de esta segunda temporada fue la relación entre Chris y Selena, pues como actor para él fue un reto interpretar a una persona enamorada que tiene que esconder su amor.

“Cuando te enamoras lo quieres mostrar, y en la serie nos amamos el uno al otro, pero al principio tenemos que ocultarlo, así que era difícil bailar alrededor de eso en la actuación. Luego, cuando se casan, ya es un amor que puede salir, ya podemos actuar como una pareja en el show, eso hizo las cosas un poco más sencillas».

Si aún no has visto la serie te adelantamos que, aunque la mayoría del tiempo todo es miel sobre hojuelas entre Selena y Chris después de casarse, existen algunas discusiones que vuelven más real la historia de amor entre ellos.

“Otra de mis partes favoritas fue tener a Chris y Selena teniendo peleas, lo cual siempre es difícil, pero divertido de explorar. Tener un momento de tensión con Christian para obtener la mejor escena que podamos hacer fue un reto y lo disfruté».

Recuerda que ya puedes encontrar esta segunda parte de ‘Selena, la serie’ en Netflix, en donde podrás ver a la cantante llegar a la cumbre de su carrera, la parte más íntima de su vida personal con su esposo y su familia, y el terrible desenlace que tuvo una estrella que aún tenía un camino prometedor por delante.