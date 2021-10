Empezamos el día con excelentes noticias para los fanáticos de la aclamada serie ‘Game of Thrones’, y es que HBO Max liberó esta mañana el primer tráiler de ‘House of the Dragon’, la serie spin off que cuenta la historia de la casa Targaryen 200 años antes de los acontecimientos que vimos en ‘Game of Thrones’.

 Si eres fan de hueso colorado seguramente ya sabes que la familia Targaryen eran los antiguos gobernantes del Poniente gracias a la fuerza y poder que les otorgaban los dragones. En esta serie veremos cómo fue que fueron perdiendo ese poder y por qué su Casa cayó.

Al igual que la serie de ‘Game of Thrones’, esta nueva entrega también se basa en los libros de George R.R. Martin, específicamente en el libro ‘Fuego y Sangre’ de la saga ‘Canción de Hielo y Fuego’.

‘House of the Dragon’ tiene un cast lleno de talento como Paddy Considine, Matt Smith, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint, Rhys Ifans y Olivia Cooke, por mencionar algunos.