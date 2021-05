Ya tenemos el primer vistazo desde el set de la segunda temporada de Emily in Paris

Hace unos días pudimos ver al cast de Emily in Paris en un video anunciando el inicio de las grabaciones de la segunda temporada. Hoy ya tenemos las primeras imágenes que se han filtrado desde el set. Y aunque no podemos ver mucho de lo que pasa todavía, sí podemos ver que el glamour y el estilo de Emily siguen siendo su fuerte y una cualidad que se pretende destacar en la serie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emily In Paris (@emilyinparis)

En las imágenes filtradas se puede ver a Lily Collins, la protagonista de la serie, en un vestido que combina estampados arriesgados de flores y motas. No es novedad que Emily tenga un toque fuera de lo convencional al elegir sus outfits, y en este atuendo podemos ver que la producción ha decidido ir incluso un paso más adelante, pues si hacemos una recapitulación de sus atuendos, este sería, hasta ahora, el más arriesgado que ha utilizado Emily.

Pero no todo es casualidad, al ser uno de los pilares de la serie, la moda que se muestra en cada capítulo no es al azar, sino que ha sido cuidadosamente planeada para coincidir perfectamente con las tendencias que veremos mientras esté en emisión. Así que no nos extrañemos si en unos meses los estampados combinados llegan con fuerza al street style.

Por otro lado, tenemos a Emily con un vestido azul lavanda con olanes y un escote en V pronunciado hasta la altura del abdomen. Un vestido fresco, chic y dinámico, perfecto para pasear los días de verano por las calles de París. Además lo contrasta con un bolso tejido en tonos neón, fucsia y amarillo. ¿El atuendo perfecto para una date con Gabriel?

Como mencionamos, parece que Emily se ha adaptado como pez en el agua a su trabajo en la agencia y como influencer viviendo en París, por lo que podemos ver un nivel más sofisticado en sus outfits que, de por sí, ya eran siempre un imán de miradas y no pasaban desapercibidos.

Este conjunto es un homenaje a los años 60, un mini vestido color menta a juego con un abrigo a cuadros, unos lentes retro, una mascada alrededor de la cabeza y… unos guantes descubiertos en la punta de los dedos. ¡Amamos este atuendo! Y estamos seguros que reflejará muchas tendencias retro que volverán a reinar en la pasarela de asfalto.

El verano es para disfrutar de la playa o la alberca, y aquí podemos ver a Emily en lo que tal vez sean unas vacaciones. De nuevo vemos estampados combinados y una mezcla de colores cálidos sin miedo a desentonar en la capa, y un traje de baño de dos piezas en un tono turquesa con corte a la cintura. Además del corte, el guiño retro también lo tenemos en los lentes de sol que complementan el look.

La segunda temporada de Emily in Paris aún no tiene fecha de estreno, pero Netflix confirmó que llegará este 2021. ¡No podemos esperar para ver qué nuevas experiencias pasará Emily en su carrera profesional, con sus amigas y en el amor! ¿Qué te parece el primer vistazo de sus looks?