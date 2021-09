Ya tenemos el tráiler final de ‘Maya y los tres’, la nueva serie animada de Jorge R. Gutiérrez

Inspirada en los mayas y los aztecas llega Maya, la nueva princesa animada de Netflix que probará su valentía al emprender un viaje en busca de los tres dioses para derrotar a los aliados del inframundo y de esta forma salvar a su familia y a todo su reino.

‘Maya y los tres’ es el nombre de la nueva serie animada de Netflix que llegará a la plataforma el próximo 22 de octubre. Llena de elementos representativos, color y mucho humor, cada uno de los nueve capítulos que la conforman llegará para deleitarnos con la belleza de las culturas prehispánicas de Latinoamérica.

¿De qué va ‘Maya y los tres’?

En un mundo fantástico, transformado por la magia y donde cuatro reinos dominan la tierra, Maya, una princesa guerrera, valiente y rebelde, está por celebrar sus 15 años y su coronación. Pero todo cambia cuando los dioses del inframundo anuncian que la vida de Maya se debe sacrificar al Dios de la Guerra, un precio que deberá pagar por el pasado secreto de su familia. Si Maya se niega, el mundo entero sufrirá la venganza de los dioses. Para salvar a su amada familia, amigos y su propia vida, Maya emprende una emocionante expedición para cumplir la profecía de la llegada de tres grandes guerreros que le ayudarán a derrotar a los dioses y salvar a la humanidad.

Aquí te dejamos el tráiler final:

El talento que la respalda

Si la animación y los detalles de esta nueva serie se te hacen familiares es porque seguramente ya has visto el trabajo de su creador antes. ¿Te acuerdas de ‘El libro de la vida»? Así es, el mismo autor, Jorge R. Gutiérrez, es el encargado de esta nueva serie en la que ha puesto todo aquello que creyó que jamás podría ver en pantalla.

«La presidenta de Animación de Netflix, Melissa Cobb, me hizo la oferta que todo creador, director de cine o de animación quiere escuchar: ‘Preséntanos la idea de algo que creas que no se puede hacer en ningún otro estudio’. En ese momento se me vino a la mente la idea de hablar de una princesa maya que emprendiera un viaje por distintos reinos que expusieran la belleza de las culturas prehispánicas. Me dejé ir y cuando terminé de hablar me dijeron: ‘Vamos a producirla‘».





Jorge R. Gutiérrez es originario de la Ciudad de México, pero desde joven ha vivido en Estados Unidos, en donde ha formado su carrera profesional, pero sin olvidar sus raíces mexicanas, convirtiéndose en un gran exponente de la riqueza cultural de México a nivel internacional gracias a sus animaciones, las cuales a menudo cuentan con el apoyo del gran cineasta Guillermo del Toro.

‘Si debe ser, entonces es mi deber’

La historia de ‘Maya y los tres’ habla sobre la familia, el autodescubrimiento, la amistad y la determinación. Presenta a mujeres fuertes que trabajan en conjunto con los guerreros para defender sus ideales y a sus seres queridos.

Además de una historia que te cautivará y te mantendrá intrigado en cada capítulo, esta serie es visualmente un deleite, pues contiene una gran cantidad de simbolismos inspirados en las culturas mesoamericanas y caribeñas.

“Es un momento en que el mundo se está transformando, es hora de cambiar la forma en que hacemos las cosas; quiero hacer una carta de amor a las mujeres de mi vida, que son guerreras, obviamente mi esposa Sandra, mi mamá y mi hermana”.







Para hacer a Maya, Jorge se inspiró mucho en Zoe Saldaña, de hecho ha confesado que mientras escribía al personaje tenía en mente a la actriz, quien le prestara su voz a Maya en la versión en inglés. Mientras tanto, en español Sandra Echeverría será la encargada de dar vida a esta peculiar princesa guerrera. Además, Diego Luna y Gael García también prestarán sus voces para interpretar a dos importantes personajes.

Asimismo, en el Festival Pixelatl 2021, los creadores nos confesaron que además de las culturas prehispánicas también existen referencias a las caricaturas y películas favoritas de la audiencia, tales como Tortugas Ninja, Mago de Oz, He-Man, Street Fighter y la lucha libre mexicana.