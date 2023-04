Erika Buenfil es criticada por mostrar el amor que tiene por su hijo

No es secreto para nadie la relación tan estrecha entre Erika Buenfil y su hijo Nicolás. A pesar de ello, la actriz fue criticada por sus seguidores después de publicar en redes sociales una imagen para demostrar el gran amor que le tiene.

Una mamá fuera de serie

Erika Buenfil tuvo a su primer y único hijo Nico a los 42 años. Desde entonces se ha esforzado para que la edad no sea una barrera entre ellos y ha logrado construir una relación muy cercana con él.

A pesar de ser madre soltera y una figura pública, busca que la dinámica familiar sea lo más normal posible. La actriz ha comentado que disfruta de hacer actividades cotidianas como llevar a su hijo a la escuela, ir por él cuando sale a reuniones y recibir a sus amigos en casa. Aún así, sabe que sus acciones pueden llegar a ser fuertemente criticadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Erika buenfil (@erikabuenfil50)

Juntos en todo momento

Es común que tanto Erika como Nicolás publiquen en redes sociales momentos que comparten juntos. Sin embargo, la última foto que subió la actriz a su Instagram no fue del agrado de muchos de sus fans.

Acompañada de tres emojis de corazón, en la imagen se puede ver a Erika sonriendo mientras abraza a su hijo. Y aunque en cualquier otro momento la fotografía pudo haber sido bien recibida, esta vez no fue así.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Erika buenfil (@erikabuenfil50)

Erika Buenfil es criticada por sus seguidores

Tras el reciente fallecimiento de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia, sus seguidores comenzaron a criticarla por no tener respeto a dicho acontecimiento. No obstante, el lunes por la madrugada al enterarse de la noticia, Erika Buenfil no tardó en enviar sus condolencias y lamentó la trágica situación.

Con todo el dolor como madre. Lamentablemente leo una noticia muy muy triste. Mis mas sentidas condolencias a @MaribelGuardia Un abrazo muy muy fuerte. Descanse en Paz. Julian Figueroa — Erika Buenfil. (@ebuenfil) April 10, 2023

Este tipo de momentos normalmente nos ponen a reflexionar sobre la vida y nos recuerdan el gran amor que tenemos por nuestros seres queridos. Un sentimiento que, así como Erika Buenfil, nos gustaría compartir con la mayor cantidad de personas para motivarlos a que aprovechen cada oportunidad y le hagan saber a sus seres queridos lo mucho que los aman.