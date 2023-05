Esta es la lista de galanes interesados en Shakira

A un año de haber terminado su relación de 12 años con Piqué, Shakira vive una etapa en la que se prioriza a sí misma y se da la oportunidad de conocer y pasar momentos agradables con más de un famoso que no ha perdido el tiempo para hacer su luchita por la colombiana, aunque al parecer ella no busca una relación por el momento.

Este lunes Shakira sorprendió a sus seguidores con un nuevo video musical para el tema ‘Acróstico’, y como cada sencillo que ha lanzado últimamente, este video también se volvió viral. Y es que es innegable que esta talentosa mujer sabe cómo facturar.



El videoclip es el tema del día, ya que se puede ver a sus hijos Sasha y Milán cantando y jugando con ella, pues es una canción que les dedica, algo que nos recalca el hecho de que por ahora los únicos que tienen acceso a su corazón son sus hijos.

Sin embargo, no hay peor intento que el que no se hace, y quién sabe, tal vez alguno de estos famosos logre enamorar a Shakira. Mientras eso sucede, te dejamos la lista de celebs que lo han intentado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Nueva casa y nueva vida

Después de los estragos de una infidelidad, las mentiras y los secretos familiares que salieron a la luz en los últimos meses, la estrella del pop colombiana ahora vive en Miami, en donde su vida amorosa podría estar a punto de cambiar con algunos candidatos que buscan captar su atención.

El presunto primer pretendiente de la colombiana fue nada más ni nada menos que Henry Cavill. Cuando ella se separó comenzaron a surgir viejas entrevistas del actor mostrando sin ningún problema su interés por Shakira. Así se volvió viral un video de él interrumpiendo su respuesta para voltear a ver a la cantante sin preocuparse por disimular en lo más mínimo. Lo sucedido ocurrió en la alfombra roja de Mission: Impossible Fallout. Sin embargo, actualmente Cavill tiene novia y se le ve muy feliz con su relación, por lo que ha quedado como un candidato descartado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Henry Cavill (@henrycavill)

Chris Evans también es uno de los galanes que se colocó entre los pretendientes. Anteriormente el actor había dado a conocer el crush que tiene por la colombiana, y en la premiere de Lightyear, en junio de 2022, le preguntaron sobre su reacción al ver que Shakira lo empezó a seguir en redes sociales.

“Shakira te empezó a seguir en redes sociales, ¡y el Internet se volvió loco!, ¿ya la conociste?”, preguntó una reportera. El actor se mostró sorprendido y respondió: “No, no, nunca la he conocido, pero soy un gran fan”. Incluso afirmó que no se atrevería a mover las caderas como la cantante: “¡Ay, Dios!, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso”, sentenció con humor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chris Evans (@chrisevans)

En ese entonces ambos estaban solteros, aunque hoy en día Evans mantiene una relación con Alba Baptista.

¡El 2023 le trajo nuevos pretendientes!

Además de los ya mencionados actores, este año Shakira nos ha sorprendido al dejarse ver en citas con reconocidos galanes. Cuando Shaki se mudó a Miami comenzó a codearse con todo tipo de celebridades, entre las que se destacan principalmente dos.

¿Adivinas quiénes son? El exitoso actor de Hollywood Tom Cruise no dudó en mostrar su interés por la colombiana e insistió en invitarla a salir. Ambos se conocieron en el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami el pasado fin de semana y se la pasaron genial. Las fuentes afirmaron que el actor de 60 años, «está extremadamente interesado en perseguir» a Shakira.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tom Cruise (@tomcruise)

¿Será el indicado? La verdad es que pese a su fama y ser considerado uno de los actores más guapos de las últimas décadas, varios medios afirman que Shakira no está dispuesta a salir sentimentalmente con alguien en este momento, ya que quiere dedicar su energía a sus hijos y su carrera.

Y claro que Tom Cruise no tiene el camino fácil, pues en sólo unos días ha llegado un nuevo pretendiente. Esta vez se trata del multicampeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton, con quien fue vista saliendo a cenar y dando un paseo en barco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Los rumores sobre un romance entre ellos son fuertes, pero hasta el momento ninguno ha dicho nada al respecto. ¿Te gustaría que fueran pareja?