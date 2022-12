Esta fue la reacción de la Familia Real tras ver el documental “Harry y Meghan”

Hace unos días la famosa plataforma Netflix lanzó el primer avance del documental “Harry y Meghan”, el cual cuenta la historia de su relación y las problemáticas que han enfrentado con algunos miembros de la Casa Real británica.

De acuerdo con algunas versiones, la Familia Real británica quedó realmente sorprendida por los detalles personales que se develaron en esta historia.

Las reacciones

Fuentes cercanas hablaron sobre la reacción que tuvieron el rey Carlos III y la reina consorte Camila Parker ante el primer avance de dicha producción, incluso se dijo que los monarcas del Reino Unido se sienten frustrados y agotados por dichas declaraciones.

Por su parte, el príncipe Guillermo y su esposa Catalina de Cambridge se notaron preocupados; creen que Harry y Meghan se encuentran en una situación frágil, ya que parece haberles afectado la separación con la Familia Real y lo único que les desean es que se encuentren bien y felices.

“Parece haber mucho desconcierto a la hora de explicar qué es lo que Meghan y Harry están intentando conseguir, pues los miembros de la Familia Real no suelen hablar con tanto detalle sobre sus asuntos personales. Es justo decir que hay un profundo estado de inquietud sobre la dirección que está tomando todo esto”.

Cabe mencionar que durante el documental, Meghan Markle se nota muy sensible cuando el entrevistador le pregunta cómo llevaba el acoso mediático que denunció públicamente su esposo.

“Todas las mujeres, sobre todo durante el embarazo, se sienten vulnerables, sobre todo cuando acaba de nacer tu primer hijo. No hay mucha gente que me haya preguntado si estoy bien, pero es algo que ocurre y que no quiero esconder”.

El primer avance del documental no incluye una fecha de estreno, pero según la plataforma los fanáticos de la historia de la Familia Real podrán disfrutar de “Harry y Meghan” el próximo 8 de diciembre.