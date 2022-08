Este es el mensaje de Katya Echazarreta después de viajar al espacio

La astronauta e ingeniera Katya Echazarreta, quien hace unas semanas se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio, se reunió en un evento con mujeres y niñas en la CDMX para platicar sobre cuál fue su secreto para lograr todo lo que ha hecho hasta ahora.

En 2019, Katya Echazarreta recibió la respuesta que le cambiaría la vida y que hoy podría hacer que te inspires si tienes también un sueño casi imposible de lograr.

“Solicité ir al espacio en 2019 sin tener respuesta, nada durante un año. Y luego me mandaron un correo diciéndome que era semifinalista; al final, después de varios procesos, fui elegida entre 7 mil aspirantes, empecé a llorar y lo primero que dije fue algo que recordé de mi mamá.

“Cuando tenía seis años, le pregunté a mi mamá cuál carrera era la más complicada de todas. Me dijo: ‘Eso depende, pero para ti, yo creo que ser astronauta’. Y me acuerdo que le dije: ‘Ok, eso es lo que voy a ser’.

“Quiero que veas mi historia, que veas todo lo que he hecho y sepas que si tú tienes este sueño, que si quieres hacer lo mismo que yo, tú puedes. Todos me decían que esto era un sueño de niños, que no iba a pasar, que era imposible, que debería enfocarme en algo más ‘serio’. ¡Ya lo hice!, y ustedes también pueden hacerlo. Usa mi experiencia como esa señal que necesitabas”.

Katya recibió la llave de la CDMX y ahora es inspiración para miles de mujeres.

A sus 26 años y con una vida por delante, Katya nos demuestra que los sueños sí se hacen realidad a través de perseverancia y mucho trabajo. Y tú, ¿ya cumpliste tu sueño?