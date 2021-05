10 ideas para celebrar a mamá con el mejor regalo

El amor de mamá es incomparable, digno de celebrarla cada día, aunque aprovechamos el 10 de mayo para agradecerle de manera especial todo lo que ha hecho por nosotros, desde llevarnos nueve meses en el vientre, hasta las constantes llamadas que nos hace sólo para preguntar cómo estamos.

La palabra ‘mamá’ logra recrear en cada uno de nosotros recuerdos inmemorables que se sienten como un abrazo al corazón. Por eso no dejes que el día pase desapercibido y celebrarla como se merece. No necesitas gastar grandes cantidades de dinero para demostrarle lo mucho que piensas en ella con un detalle, por eso aquí te damos ideas de regalos que van desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado, tú decides.

1.-Un día de picnic

El tiempo es lo más preciado que le puedes regalar a alguien, porque por mucho que lo intentes no puedes regresarlo. Pasa un momento agradable con tu mamá, en el jardín o dentro de la casa, coloca una manta, prepara sus snacks favoritos, un poco de jugo o vino y algunos juegos de mesa. Por cierto, los celulares están prohibidos.

2.-Flores o plantitas

Ok, este regalo depende mucho de la personalidad de tu mamá. Si sabes que no le gustan las flores o es alérgica, definitivamente no será un buen detalle, pero si no es el caso y tu mamá es una amante de las plantas, entonces adorna su lugar con las flores que más le gustan. Si no te gusta que se marchiten puedes sustituir un bello ramo de flores por una plantita en maceta, seguro le encantará.

3.-Un detalle para que te recuerde diario

Mamá también puede estar en tendencia con estos monederos de lentejuelas de Ty, que además de ser súper cute también son bastante prácticos, pues podrá llevar sus cosas de forma segura con Icy, una tierna foca tornasol con brillantes ojos azules que le permitirán tener las manos libres al ajustarlo a su muñeca. Con sus lentejuelas de estilo glam de los 80s, tu mamá tendrá un toque de estilo con este peculiar accesorio.

4.-Maquillaje

Un labial, sombras, máscara de pestañas, bronzer, un kit de brochas, todo lo necesario para que mamá resalte su belleza natural. ¿Buscas una línea accesible, que dé buenos resultados y además con variedad de tonos? Te recomendamos essence, la marca que ha logrado colarse hasta en las pasarelas más importantes del mundo por su eficacia. Además, sus productos son veganos y libres de crueldad animal.

5.-Perfume

Mamá siempre deja huella a donde quiera que va y con un delicioso perfume también puede ir dejando ligeras notas a su paso. Elige el que mejor vaya con su personalidad, los aromas florales, frutales, dulce o más elegante. Desde el perfume floral Vibranza Blanc de ésika, hasta las notas más dulces del florecer de las rosas de Miss Dior, o el aroma más imponente de Carolina Herrera.

6.-Joyas

Ya te hemos hablado de Malandra anteriormente, una marca de joyería 100 mexicana que tiene diseños hermosos perfectos para celebrar a mamá. Y por qué no, incluso para hacer un match entre madre e hija con estos brazaletes personalizados en chapa de oro de 14k. Súper chic y trendy.

7.- Bolsas súper chic

Para que mamá tenga el mejor estilo y esté en tendencia esta primavera, te recomendamos regalarle un accesorio súper chic y útil para una ocasión especial, y que mejor que una bolsa de parddo, una marca 100% mexicana que rápidamente se está posicionando como una de las favoritas.

8.-Kindle

Si tu mamá es una booklover no hay un mejor regalo que un Kindle. Con este lector electrónico podrá llevar su biblioteca a todos lados sin preocuparse por el peso o el espacio en su bolsa o maleta. Es perfecto para que se consienta unos minutos al día leyendo a sus autores favoritos. Además, su luz frontal ajustable la ayudará a poder leer en cualquier parte sin dañar su vista.

9.-Echo

¿Amante de los gadgets? Entonces un altavoz inteligente, mejor conocido como Alexa, será el regalo ideal para tu mamá, pues con él no sólo podrá disfrutar de su música favorita, sino que además podrá agilizar pendientes y organizar su agenda. Es el dispositivo perfecto para llevar control de listas, un timer y hasta seguir su rutina de ejercicios. Se controla por voz y se puede conectar con otros dispositivos. Lo mejor es que si ambas cuentan con Alexa o la aplicación en tu smartphone, pueden enviarse mensajes y felicitaciones sorpresa.

10.- Echo Dot

¿Ama los gadgets pero quiere algo más sencillo y pequeño? Echo Dot será la opción para ponerlo en su mesa de noche o en una repisa. Es perfecto para reproducir música, escuchar un resumen de noticias o hasta para despertar a tiempo y de buenas con una suave alarma que puedes detener sólo con tocar la bocina.

¡Gana para mamá!

