4 Pueblos Mágicos y en dónde hospedarte, cerca de la CDMX

México es un país lleno de rincones hermosos que logran cautivarte desde el primer momento por sus paisajes naturales, sus colores vibrantes, su rica gastronomía, sus tradiciones y la calidez que te otorga al poner un pie en ellos.

Muchas veces pensamos que para poder disfrutar de estos lugares es necesario recorrer largas distancias para alejarnos de la rutina citadina y adentrarnos más a la naturaleza; sin embargo, cerca de la capital del país se encuentran varios Pueblos Mágicos a los que puedes llegar mediante un viaje corto por carretera.

Aquí te presentamos 4 Pueblos Mágicos y en dónde hospedarte, a los que puedes llegar en cuestión de horas para pasar un fin de semana fuera de la rutina y en contacto con la naturaleza.

Huasca de Ocampo

Dónde hospedarte: Casa del Árbol Pinochueco

En medio de un tranquilo bosque podrás disfrutar de unos días de tranquilidad en esta hermosa casa elevada que se encuentra entre los grandes árboles de Hidalgo. Una experiencia única y fuera de lo común que te hará olvidarte por completo de la ciudad y disfrutar de aire fresco.

Estas cabañas cuentan con grandes ventanales que te permitirán contemplar el paisaje con tu pareja o tu familia, pues el cupo máximo es de 4 personas. Cuenta con dos habitaciones, 3 camas y un baño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por pinochueco (@pinochuecohuasca)

Además de conquistarte por su estilo rústico y comodidad, esta casa del árbol cuenta con una ubicación perfecta por si quieres visitar distintos sitios, ya que se encuentra cerca de la Ex Hacienda San Miguel Regla, de los Prismas Basálticos y de otros Pueblos Mágicos como Mineral del Chico y Real del Monte.

Valle de Bravo

Dónde hospedarte: Casa Shambalá

Con una vista espectacular al lago desde el ventanal de la habitación, este airbnb es el spot perfecto para escapar del estrés y descansar rodeado de hermosos paisajes.

Además, en este lugar puedes incluir a tu mascota en el plan, pues es pet-friendly y tiene grandes jardines en donde podrá disfrutar al máximo de la estancia.

Siguiendo la técnica feng shui, este lugar tiene una decoración minimalista en donde la prioridad es darle protagonismo a los paisajes que lo rodean y a los propios huéspedes, invitando a la meditación y la tranquilidad en todo momento.

Esta casa tipo loft se encuentra a menos de una hora de la CDMX y a 20 minutos del Pueblo del Valle, por lo que si quieres desconectarte de todo, éste es el lugar ideal. Además está equipado con todo lo necesario para que no te haga falta nada.

Malinalco

Dónde hospedarte: Malinalco: country house

Si son una familia más grande, este lugar es el indicado, pues aquí pueden hospedarse hasta 6 personas, ya que tiene 3 habitaciones, 4 camas, dos baños y una cocina totalmente equipada. El terreno cuenta con 1,100 metros cuadrados y espectaculares vistas a las montañas.

Un rinconcito perfecto para salir de la rutina y experimentar la vida campestre, pues además el lugar cuenta con un jardín con hierbas y verduras de temporada. Y si quieres salir a dar un paseo, el centro del pueblo se encuentra a 15 minutos caminando.

Y si extrañas nadar, no te preocupes porque este espacio cuenta con alberca privada, en donde podrás pasar largas horas disfrutando de la vista que la rodea.

Tepoztlán

Dónde hospedarte: Casa Caracol

Si quieres hospedarte en un lugar que parece salido de un relato fantástico, entonces Casa Caracol es la opción para ti. No hay otro hospedaje igual. Como su nombre lo dice, la arquitectura de este lugar lo convierte en un caracol gigante listo para recibirte al final de una peculiar escalinata, que al verla no puedes evitar pensar en las aventuras de Bilbo Bolsón.

Se encuentra al pie de la Cordillera de los Guardianes, en Amatlán de Quetzalcóatl. Y además de ser un airbnb que te permite rodearte de la naturaleza, te ofrece una experiencia única al disfrutar del inigualable diseño de este espacio en el que puedes dormir en una cama redonda bajo una cúpula y mirar a las estrellas desde sus terrazas.

Llegar a este lugar no es fácil, pues aunque cuenta con Wi-Fi la conexión no siempre es estable y no sirve waze ni google maps, por lo que tendrás que ponerte de acuerdo con el anfitrión para tomar todas las precauciones y no perderte en el camino. Sin embargo, vale la pena desconectarse de todo para conectar con la naturaleza, las estrellas -Amatlán de Quetzalcóatl se ha vuelto famoso por el avistamiento de ovnis- y visitar las grutas que se encuentran cerca. ¡Un lugar perfecto para sacar tu lado más aventurero!

¿A cuál vas a viajar primero?