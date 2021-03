8 mujeres que están marcando y cambiando la historia del mundo

¿Por qué se conmemora el 8 de marzo?

Desde tiempos remotos, las mujeres se han enfrentado a injusticias, violencia, discriminación y opresión simplemente por el hecho de ser mujeres. En el Día Internacional de la Mujer se conmemora la lucha contra la violencia de género y a favor de la equidad. Este día es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres que han jugado un papel clave rompiendo estereotipos en la historia de sus países y comunidades. El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha alcanzado la igualdad de género.

El 8 de marzo fue decretado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer, en 1977. Desde entonces el poder levantar la voz ante la violencia, el ser dueñas de nuestro cuerpo, elegir sobre nuestro futuro y aspirar a la igualdad de oportunidades no ha cesado.

Hoy quisimos enlistar a algunas mujeres que han causado impacto debido a su gran alcance y que han cambiado la historia y lo siguen haciendo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ONU Mujeres México (@onumujeresmx)

Alessandra Rojo de La Vega

La mujer que se convirtió en diputada local por un tema de género dentro del partido verdecologista de la capital del país estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana; es esposa, mamá, vegana, pro ambientalista, fit y healthy. Siempre ha buscado influir a sus miles de seguidores de forma positiva, por ello a pesar de haber estudiado Comunicación terminó dedicándose a la política; su intención de hacer un cambio real y significativo en la vida de otras mujeres fue lo que la impulsó a buscar este cargo para usarlo a favor de quienes ha sido silenciadas.

A los 23 años entró al área de Comunicación Social del gobierno del Estado de México con Enrique Peña Nieto; aunque primero buscó una plaza en Pemex, la cual no consiguió.

Después estuvo en el área de redes sociales del candidato del PRI a la Presidencia de México en 2012.

Además de impulsar la Ley Olimpia –la cual sanciona la divulgación, por cualquier medio, de fotografías íntimas sin consentimiento-, otro de los logros más importantes de su carrera fue el que consiguió el pasado 9 de mayo de 2019 cuando el Congreso local aprobó la prohibición del uso y distribución de plástico.

“El logro más grande de mi carrera profesional, personalmente un sueño hecho realidad. Dejarle un mejor lugar a mi hija, a todas las futuras generaciones y a nosotros mismos porque nos estamos matando y no nos estamos dando cuenta. Un tema delicadísimo que a mí me conmovía profundamente y que hoy es un logro en la Ciudad de México, espero y estoy impulsándolo de manera personal para que se haga en todo el país”, dijo tras la aprobación de dicha prohibición.

Todo sanará: tu cuerpo, tu corazón y tu mente. Tu alma se repara a sí misma y la felicidad volverá a tu vida. Los tiempos malos vinieron a enseñarte algo, no a quedarse.🌹 pic.twitter.com/AdL60A9WWI — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) August 5, 2020

Olimpia Coral Melo

La lucha de Olimpia Coral Melo Cruz inició hace poco más de siete años cuando un video íntimo que grabó junto a su novio fue divulgado sin control. Un episodio que la marcó y del que tomó impulso para crear y promover una ley que pusiera freno a esta clase de prácticas.

Los ataques no se hicieron esperar. “Diario recibía más de 40 solicitudes de amistad, principalmente de hombres pidiéndome el video sexual, incluso llegaron a sextorsionarme pidiéndome tener sexo con un perro para bajar mi video sexual de la red. Fueron muchos días de angustia, toda la gente me insultaba o me señalaba. Salir a la calle significaba un señalamiento: ahí va la puta, la zorra, la que se dejó grabar, me decían. Y como soy una chica que no cumple con los estereotipos de un sistema de belleza crearon un hashtag mencionándome como ‘Olimpia la gordibuena de Huauchinango’, me daba mucha vergüenza”.

Olimpia recuerda que a pesar del temor que le generaba la reacción de su mamá, fue ella quien por el contrario la apoyó y de allí nació su idea para trabajar por dicha ley.

Una ley que estuvo trabajando en un encierro obligatorio -que duró ocho meses en su casa para evitar ser señalada o acosada– con el apoyo inicial de su mamá y de otras mujeres (activistas, abogadas, psicólogas, etcétera).

Hoy la Ley Olimpia nacional contempla sanciones contra el acoso digital, las amenazas, insultos, la difusión de contenido sexual sin consentimiento y de estereotipos sexistas en los medios.

Con esta decisión que en adelante prohibirá la difusión de imágenes, videos o audios íntimos de alguna persona, Olimpia dice haber recobrado su tranquilidad, pues ya no encontrará en internet contenidos sexuales relacionados su nombre, sino con una ley que las mujeres de su país agradecerán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olimpia C Mujer (@olimpiacmuj)

Yalitza Aparicio

Tras su participación en la película de Alfonso Cuarón, ‘Roma’, Yalitza Aparicio se convirtió en la primera mujer indígena en ser nominada a un Premio Oscar por Mejor Actriz.

Su gran interpretación como Cleo en Roma la llevó rápidamente al éxito internacional; su actuación la hizo merecedora de nominaciones a importantes premios:

Mejor Actriz Revelación en los Gotham Awards; Mejor Nueva Actriz en los Hollywood Film Awards; Mejor Actriz en los premios Oscar, y Mejor Interpretación Femenina en los Premios Ariel.

El New York Times la declaró como una de las personalidades más importantes del 2018, y la BBC la incluyó en la lista de las 100 Mujeres Más Influyentes en el Mundo, en 2019.

Al ser un increíble foco de atención, Yalitza fue elegida para protagonizar la portada de la edición mexicana de la revista Vogue en enero de 2019, la publicación iba acompañada del título en mixteco: In tiu´n ntav´i, que significa “una estrella ha nacido“.

Tras el éxito conseguido en Roma no ha trabajado en nuevas películas; sin embargo, ha sido contratada para formar parte de campañas de importantes marcas del mundo de la moda, con las que ha logrado tener ingresos mensuales de unos 83 mil 333 dólares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

Ali Tate Cutler

En 2019, Victoria’s Secret contrató a la modelo curvy Ali Tate Cutler para su nueva campaña en colaboración con la firma Bluebella. Un paso más hacia la inclusión y la diversidad en la firma de lencería, duramente criticada en los últimos años por no incluir tallas grandes entre sus modelos.

«Estoy muy emocionada de trabajar con una marca que de adolescente idolatraba. Es un buen paso en la dirección correcta de los cuerpos», aseguró en sus redes sociales Ali, de talla 48.

Con el fichaje de Ali se da un paso gigante en la industria de la moda y de la lencería en la importancia de mostrar todos los tipos de cuerpos.

“Creo que están siguiendo la dirección correcta y están escuchando a su audiencia que les ha pedido ver a mujeres mucho más diversas de formas y tallas. Creo que si siguen en esta dirección volverán a ganar, porque esto es la representación de las mujeres reales ”, declaró a E! News la modelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ali Tate (@ali_tate_cutler)

Michelle Obama

Michelle Obama, mundialmente conocida como la ex primera dama de Estados Unidos, lleva algunos años utilizando todas las plataformas en las que ha logrado participación política o empresarial para abogar por la igualdad de las mujeres, la educación global y la alimentación sana.

Michelle Obama nació en Chicago el 17 de enero de 1964. Entre su ascendencia familiar se encuentra Jim Smith, un esclavo nacido en Carolina del Sur, donde todavía conserva gran parte de su familia.

Es egresada de las escuelas públicas de Chicago, donde estudió Sociología y Estudios Afroamericanos en la Universidad de Princeton.

En 1988, Michelle se graduó en Leyes en la Escuela de Derecho de Harvard. En esta universidad fue donde comenzó a involucrarse en participaciones políticas, reclamando actuaciones para que las autoridades universitarias empleasen a profesores miembros de minorías. Michelle Obama llegó a estar entre las 10 mejores abogadas de Estados Unidos.

Como primera dama, Obama sirvió como un modelo a seguir para las mujeres, y trabajó como defensora en la concientización de la pobreza, la educación, la nutrición, la actividad física y la alimentación saludable.

En su carrera ha impulsado la iniciativa “Let the girls learn” (Dejen que las niñas aprendan); instó a prestigiosos cocineros a que dieran un vuelco a la comida escolar en Estados Unidos y se unieran a un programa en el que cada cocinera apadrina a una escuela, asesora sobre alimentación, ayuda a plantar un huerto y crear menús con ingredientes saludables.

También trabaja en la campaña contra la obesidad “Let’s move” (Vamos a movernos) que promueve la alimentación sana y más ejercicio entre los niños.

Michelle es ejemplo de ser una mujer luchadora por los derechos de las mujeres, niños y por la educación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michelle Obama (@michelleobama)

Kamala Harris

La elección del demócrata Joe Biden como presidente de Estados Unidos trajo otra revelación: por primera vez una mujer afroestadounidense y de origen asiático fue electa vicepresidenta de esa nación.

Nacida en octubre de 1964 en Oakland, California, Kamala Harris se graduó en la conocida Universidad Howard, en Washington. Fue la primera mujer fiscal de Distrito de San Francisco y la primera mujer que no es blanca en ser elegida fiscal general de California (fue electa en 2010 y reelecta cuatro años después).

Se convirtió en la segunda mujer afroestadounidense y la primera surasiática americana en ser electa al Senado (2016), donde impulsó reformas al sistema de salud, la prohibición de las armas de asalto y una reforma fiscal progresiva.

También se destacó por sus preguntas incisivas a representantes de la Administración Trump durante las audiencias en el Legislativo.

.@JoeBiden and I are ready to get to work on behalf of the American people. pic.twitter.com/dMVaWbcxHV — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Emma Watson

Emma es especialmente conocida por su papel como Hermione Granger en las mundialmente exitosas películas de Harry Potter. Su actuación en la primera película de la serie, Harry Potter y la piedra filosofal, le permitió ganar el premio Young Artist en la categoría Mejor Interpretación de Joven Protagonista.

En 2012, Emma fue galardonada con el premio Calvin Klein Emerging Star en los premios de ELLE, Women in Hollywood, y en 2013 ganó tanto el premio Trailblazer en los MTV Movie Awards como el premio de GQ como Mujer del Año.

La galardonada actriz británica fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres en junio de 2014. La consolidada activista humanitaria y recién graduada de la institución Brown University, dedicará sus esfuerzos a favor del empoderamiento de las jóvenes y colaborará como defensora de la campaña HeForShe de ONU Mujeres que fomenta la igualdad de género.

A sus 24 años, Emma Watson ya se ha involucrado en la promoción de la educación de las niñas durante varios años, y previamente ha visitado Bangladesh y Zambia como parte de sus esfuerzos humanitarios. Ha trabajado para promover el comercio justo y las prendas orgánicas, y se ha desempeñado como embajadora de Camfed International, un movimiento para educar a las niñas en el África rural.

“Que ONU Mujeres me haya pedido ser Embajadora de Buena Voluntad es para mí un auténtico honor”, afirmó la actriz. “No todo el mundo tiene la oportunidad de poder cambiar las cosas y no cabe duda de que asumo este cometido muy seriamente. Los derechos de las mujeres están muy vinculados a mí, son algo tan personal y están tan arraigados en mi vida que no puedo imaginar una oportunidad que me ilusione más. Aún me queda mucho por aprender, pero a medida que avance espero contribuir con mis conocimientos, experiencia y concienciación a esta tarea”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emma Watson (@emmawatson)

Malala Yousafzai

Una tarde, Malala Yousafzai volvía de la escuela rumbo a su casa en un autobús en la ciudad de Mingora, al noroeste de Pakistán. Tenía 15 años y se había atrevido a criticar al régimen de su país para defender el derecho de todas las niñas a acceder a la educación. En una carretera que parecía desierta aparecieron dos hombres y detuvieron el vehículo. Ingresaron, preguntaron quién era Malala y comenzaron a disparar.

La niña pagó cara su valentía, pero podría haber sido peor: el disparo en la cabeza que recibió en ese autobús pudo haberla matado, sin embargo, Malala sobrevivió al ataque y tuvo que pasar muchas semanas en terapia intensiva hasta que se recuperó. Lejos de amedrentarse o de pensar en abandonar su lucha por la igualdad, continuó haciéndolo con mayor determinación. A partir de ese momento se convirtió en leyenda: el ataque que sufrió hizo eco en todo el mundo y recibió apoyos de grandes personalidades como Madonna, Barack Obama y Ban Ki-Moon.

En 2014, a los 17 años Malala recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la persona más joven en obtener este galardón en cualquiera de sus categorías.

Según reconoció ella misma, su padre siempre se preocupó por que tuviera las mismas oportunidades que tendría un chico. Y con respecto al atentado, reconocía dos años después: “Ahí supe que tenía dos opciones: vivir una vida callada o seguir luchando con la nueva vida que me habían dado. Lo tenía claro: continuaría con mi lucha hasta que todas las niñas pudieran ir a la escuela”.

Así es como llegó la fundación Malala Fund que, entre otros objetivos, persigue la tarea de dar oportunidades a todas las niñas del mundo de contar con los mismos derechos que los niños en el acceso a la educación formal.