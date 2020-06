A Tiny Audience, el «pequeño» gran proyecto musical disponible en Directv Go

A Tiny Audience, disponible en DIRECTV GO, es la serie musical protagonizada por los mejores artistas de habla hispana como nunca antes los habías escuchado. ¡No te lo pierdas!

Un escenario, un artista, en vivo y sin filtros, así es A Tiny Audience que, como su nombre lo indica, es un concierto íntimo en donde los cantantes y su público están más cerca que nunca, interpretando canciones significativas para ellos y compartiendo con su público.

Y es que, el mundo del entretenimiento ha dado un giro inesperado, debiendo adaptarse a la situación actual. Al darse cuenta de esta tendencia, DIRECTV GO apostó por enfocarse en categorías como la música, programas de cocina y hasta el ramo de la educación. «Las secciones que más crecieron no son las que creemos. El consumo de noticias creció poco vs. la categoría del entretenimiento», aseguró Juan Solá, vicepresidente de DIRECTV GO.

A Tiny Audience se trata de un formato novedoso con un enorme éxito, aunque su lanzamiento fue inesperado. «Ya se tenía la idea de sacar A Tiny Audience desde antes de la pandemia, pero tuvimos que cambiar el mensaje y empaquetarla de una forma distinta para que acompañara al público semana a semana», comentó Juan Solá.

Así, los espectadores podemos disfrutar desde la comodidad de nuestro hogar a artistas como Juanes, Natti Natasha, Sebastián Yatra, Piso 21, Alejandra Guzmán, Jesse & Joy, Natalia Jiménez, Tommy Torres, Diego Torres, Fonseca, Vicente García, Mon Laferte, entre otros.

Natalia Jiménez, quien forma parte de este gran proyecto, interpretó «Creo en mí» y «Amanecí en tus brazos», de José Alfredo Jiménez. «Me hizo mucha ilusión porque me presento en lugares más grandes, casi nunca tienes esta oportunidad que casi puedas platicar con el público», comentó sobre su experiencia.

Sobre las canciones que eligió, cuenta que «Amanecí es una canción que me encanta y lo que más me gusta es que en mariachi es una cosa y en piano otra. Es una de las canciones más espectaculares con piano. Creo en mí me ha ayudado mucho personalmente y a mucha gente, es una canción mantra y por eso la quise cantar, y por primera vez, a piano y voz».

«Espero que se hayan ido contentos, disfrutando de la música. Estoy acostumbrada a esto, sentir como es tocar con poca gente; en escenarios así se demuestra mucho tu calidad como artista y me gusta porque me pueden conocer un poco más personalmente. Me encantaría repetirlo, es muy buena idea hacer conciertos así porque no creo que esto vaya a cambiar en un rato», finalizó Natalia.

Este tipo de formatos será cada vez más común y, tanto la audiencia como las empresas de streaming o de contenido on demand, nos iremos adaptando a este cambio que, sin lugar a dudas, se está convirtiendo en la nueva forma de brindar y consumir entretenimiento.

