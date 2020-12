Bumble: La nueva forma de encontrar el amor 🐝

Cambiar la manera en la que vemos las relaciones puede realmente abrirnos un nuevo universo. No todo es para siempre y los sentimientos se transforman, pero eso no significa que quienes pasan por nuestra vida no puedan tener un impacto especial.

Hoy en día existen muchas maneras de encontrar el amor de nuestra vida, y una de ellas es por medio de app de citas. Muchas personas tienen miedos alrededor de estas apps, pues existen mitos de inseguridad, robo de datos personales, entre otros.

Bumble es la excepción. Esta app  tiene la finalidad de cambiar las reglas del mundo de las citas y acabar con el machismo, así como empoderar a las personas para crear nuevas conexiones reales y con confianza.

Bumble cuenta con tres modalidades: Bumble date, para conseguir a alguien especial; Bumble BFF, para amistades, y Bumble Bizz, para networking profesional.

Adem√°s cuentas con la posibilidad¬†de hacer videollamadas para conocer f√≠sicamente a la persona y asegurarte de que el inter√©s que tienes es real, as√≠ como important√≠simos niveles de seguridad para generarte confianza. En Bumble¬†puedes¬†hacer match con personas de toda la Rep√ļblica, y tiene un juego de preguntas para romper el hielo al comenzar una conversaci√≥n.

¬ŅSabes lo que es¬†un Matching√≥n?

Cuando tu match de Bumble se convierte en una gran historia para contar. Puede ser en el amor, amistad o negocios, pero es un gran match digno de compartir. Cada historia de éxito es diferente porque para cada persona, la definición de este término varía.

Bumble trae para ti un Giveaway muy especial

Buscan inspirar a que más personas encuentren su Matchingón y que compartan su historia de éxito ya sea con su pareja, amigos o de negocio. Quieren motivar a nuevos usuarios a dar el primer paso para encontrar su Matchingón descargando Bumble.

Encuentra tu Matchingón

Los participantes de dicho giveaway deberán compartir con el medio su historia matchingona de éxito en Bumble, con su nombre completo y correo con el que abrieron Bumble para verificar que es una historia. EstiloDF elegirá a los ganadores, los cuales serán las 3 historias más originales y destacadas que deben estar verificadas que sean reales, de otra manera no podrán hacerse acreedores al premio. EstiloDF dará a conocer a los ganadores del giveaway.

¬°Descarga la app y vive la experiencia!