MesRosa Cómo prevenir el cáncer de mama y cómo detectarlo a tiempo

Este 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama. El cáncer más común entre las mujeres – aunque también lo pueden padecer los hombres-, y una de las principales causas de muerte entre nosotras.

Para saber un poco más sobre el tema y cómo prevenir los peores desenlaces de esta enfermedad, platicamos con el Dr. Hugo Vázquez, especialista en Ginecología Oncológica, quien actualmente ofrece consultas especializadas en el Hospital Christus Muguerza de Alta Especialidad en Monterrey, y se enfoca en tratamientos contra cáncer de mama, y enfermedades benignas y malignas de la glándula mamaria.

“La mejor arma contra el cáncer de mama es la información y la detección.” asegura el Dr. Hugo. Quien nos explicó que este tipo de cáncer es un 97% curable cuando se detecta a tiempo.

Por lo que la información para saber cuáles son los signos de alerta, y la detección oportuna, son lo más importante para revertir la alta insidencia y la mortalidad de esta enfermedad que cobra la vida de alrededor de 10 mujeres al día.

¿Cuáles son las principales señales de alerta?

“La presencia de un bulto en la axila o en el seno es la alerta más frecuente. También alguna alteración en el pezón, como la secreción de sangre, de líquido o que sufra una deformación, que se vaya hacia adentro el pezón. Dolor en la mama o en la espalda también son signos de alerta. La pérdida de peso no intencional también es un foco rojo, aunque ya muy tardío cuando alguien está enfermo de cáncer.”

El Dr. explica que es importante que las mujeres conozcan y observen su piel para poder detectar algún cambio de los que mencionó, así como hendiduras, secreciones, protuberancias, enrojecimiento o piel descamada.

¿Cómo detectarlo a tiempo?

Si eres menor de 40 años, una autoexploración frecuente y la visita al médico de vez en cuando para corroborar que estás haciendo tus exploraciones bien es suficiente.

“Entre los 20 y 30 años, las mujeres deben empezar a revisarse sus senos frente al espejo para ver si no hay nada malo, y si les queda duda asistir con los doctores a que las exploren al menos una vez cada tres años.”

En cambio, si eres mayor de de 40 lo mejor será hacerte una revisión profesional al menos una vez al año.

“La mastografía, que es lo mismo que la mamografía, es el mecanismo de detección que tenemos más a la mano y que se realiza a partir de los 40 años una vez al año. Las mujeres menores de 40, como la densidad del tejido mamario es muy apretado, la mastografía no tiene mucha utilidad en ellas, es mejor hacer un ultrasonido de mama bilateral y dependiendo de los hallazgos se examina si necesita ser sometida a una mamografía o no.”

En general, sin importar la edad, los estudios médicos son importantes de vez en cuando. “Si te revisas y no te estás tocando nada está bien, pero es mejor de vez en cuando también hacerse estudios radiológicos porque ahí puede salir que tienes una lesión sospechosa diminuta que no se puede tocar pero ahí está, y eso nos ayuda a detectar el problema a muy buen tiempo.”

Principales factores de padecer cáncer de mama

Es muy importante conocer los factores de riesgo para modificar los que están en nuestras manos y poder reducir la posibilidad de padecer esta enfermedad.

“El principal factor de riesgo es ser mujer, la mujer tiene 100 veces más probabilidad de padecer este cáncer. La edad también es un factor, 2 de cada 3 cánceres se presentan en mujeres arriba de 55 años. Así mismo, las cuestiones genéticas también son importantes, aunque sólo es un factor que influye en el 5-10% de los casos. Las mujeres caucásicas tienen más riesgo que las asiáticas o hispanas.” explica el Dr. Hugo como factores de riesgo sobre los cuales no tenemos control.

Aunado a estos, si tu cuerpo ha estado expuesto a una periodo largo de estrógenos, esto es, empezaste con el periodo muy pequeña y dejaste de menstruar después de los 55 años, también tienes mayor riesgo de padecerlo. Otro factor sobre el cual no tenemos control.

Sobre lo que sí tenemos control es sobre nuestro estilo de vida.

“No haber dado lactancia, utilizar anticonceptivos durante más de 5 años, someterse a terapias de reemplazo hormonal sin revisar antes los pechos, tener un consumo de alcohol elevado, tener sobrepeso u obesidad, o la falta de actividad física, son factores que también pueden desatar el cáncer de mama.”

De acuerdo con el especialista, al menos deberíamos de caminar dos horas y media por semana, ya que entre otros beneficios, caminar disminuye del 18 al 20% de posibilidades de padecer cáncer de mamá.

“Si ponemos atención a todo esto tenemos la mitad de la pelea ganada.”

El tratamiento contra el cáncer de mama

El tratamiento puede ser cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia antihormonas, terapia dirigida y el seguimiento de cada una. No todas las mujeres necesitan las cinco cosas, pues depende de cada paciente. De acuerdo con el Dr., el tratamiento menos frecuente es el de radioterapia.

“Ha cambiado mucho el panorama, antes se pensaba que la quimioterapia era para personas ya muy graves, pero no, se puede usar este tratamiento para reducir el tamaño del cáncer para después ya operarlo con más calma y cuidado.La quimioterapia no es la enemiga, ahora es más amiga que nunca.”

Así mismo nos comentó que cada paciente es distinta y única, por lo que el tratamiento varía, puede ser tomado, puede ser inyectado o puede ser la quimioterapia. Siempre se estudia cada caso en particular y en el hospital en donde está asegura que también prestan mucha atención al estilo de vida del paciente para darle el mejor tratamiento, no sólo con el objetivo de curar el cáncer, sino también tomando en cuenta el punto de vista estético, que no se sienta abandonada.

“Que sepa que hacemos todo lo posible para que esa mujer regrese a sus actividades normales después de esta mala experiencia.”