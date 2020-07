Casa de las olas, ¡el paraíso para todo surfista!

¡Es momento de bailar con las olas!

No cabe duda que en México podemos encontrar un montón de lugares impresionantes para vivir un viaje que jamás olvidaremos y uno de los spots favoritos del momento es sin duda alguna Casa de las Olas.

Ubicado frente entre Playa Zicatela y La Punta Zicatela, este lugar es una verdadera belleza, ya que su decoración es completamente relajada, boho, y por supuesto con un toque playero que enamora a cualquiera.

Este hotel cuenta con 250m2 con increíbles cuartos con terraza para que puedas disfrutar de los mejores atardeceres del Pacífico, mientras disfrutas con tus amigos de una deliciosa comida típica del lugar.

Cada uno de sus espacios está perfectamente cuidado para que sus huéspedes puedan apreciar y sentirse muy a gusto en el lugar más playero de la zona. Además, su jardín cuenta con increíble decoración que se presta para tomar las mejores fotos para Instagram y enamorar a tus seguidores.

Algunas de las actividades con las que cuenta este hotel son clases de yoga, desayuno buffet, ciclismo y por supuesto, disfrutar de una de las playas más hermosas de México.

¿Estás listo para darte un break de la ciudad y disfrutar días relajados y playeros? Si quieres obtener más información, da click aquí.

The garden is filled with beautiful flor and fauna and the palapa covered table tennis area offers hours of enjoyment. Get up in the morning and walk out the back gate and be surfing on the famous La Punta left hand break within minutes.